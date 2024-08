Športové oblečenie Under Armour dosiahlo v 1. kvartáli nečakaný zisk

Baltimore 8. augusta (TASR) - Americký výrobca športového oblečenia a obuvi Under Armour zaznamenal v 1. štvrťroku súčasného obchodného roka nečakaný upravený zisk. Analytici, ktorí vychádzali z poklesu záujmu spotrebiteľov o neesenciálne produkty, totiž počítali so stratou. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spoločnosť vo štvrtok oznámila, že zisk upravený o mimoriadne položky v 1. kvartáli obchodného roka 2024/2025 dosiahol 3,66 milióna USD (3,35 milióna eur). Na akciu to predstavuje jeden cent. Napriek nízkemu zisku prekonala spoločnosť očakávania trhov, ktoré počítali so stratou na úrovni 8 centov.



Tržby dosiahli 1,18 miliardy USD, čo medziročne predstavuje pokles o 10 %. Aj v tomto ukazovateli však spoločnosť prekonala odhady, keďže analytici počítali s poklesom tržieb až o 13 %.



Pod pokles tržieb sa výraznou mierou podpísal severoamerický trh. Na ňom tržby Under Armour klesli o 14 %. Tržby zo zahraničných trhoch síce rovnako zaznamenali pokles, ten však dosiahol iba 2 %.



(1 EUR = 1,093 USD)