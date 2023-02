Športovým odborníkom by sa malo zjednodušiť zdaňovanie príjmov

Bratislava 9. februára (TASR) - Športovým odborníkom by sa mala zjednodušiť administratíva a podávanie daňových priznaní. Vyplýva to z návrhu novely zákona o dani z príjmov skupiny poslancov hnutia OĽANO, ktorý Národná rada (NR) SR posunula do druhého čítania.



Ak budú mať športoví odborníci aktívne príjmy, ktoré nepatria do príjmov zo závislej činnosti, mali by sa zdaňovať zrážkou. Daňovník sa však môže vopred písomne dohodnúť s platiteľom dane, že daň vyberanú zrážkou neuplatní. V takom prípade príjem zdaní sám podaním daňového priznania. Obdobný systém podľa predkladateľov platí aj pre zdaňovanie príjmov z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu.



"Takáto právna úprava zníži administratívnu náročnosť a byrokraciu pri vyplácaní odmien športovým odborníkom a predpokladá sa možný pozitívny vplyv na štátny rozpočet, hoci aktuálne nie je možné tento dosah vyčísliť, keďže ide o fakultatívnu úpravu," priblížili predkladatelia.



Novela by mala byť účinná od 1. mája.