Spory pre turbínu pokračujú, podľa Gazpromu funguje iba jedna

Moskva 4. augusta (TASR) - Spory za návrat turbíny pre plynovod Nord Stream 1, čo je podľa Moskvy príčinou obmedzovania dodávok plynu do Európy, sa stále nepodarilo vyriešiť. Rusko tvrdí, že potrebuje dokumenty, ktoré by potvrdili, že zariadenie nespadá pod západné sankcie voči Moskve. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ako uviedol ruský plynárenský koncern Gazprom, návratu turbíny bránia sankcie uvalené na Rusko zo strany Kanady, Európskej únie a Británie. Rovnako sa vyjadril hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. "Gazprom by turbínu veľmi rád získal späť, nebol to však Gazprom, ktorý zaviedol sankcie," povedal na margo problému medzi Ruskom a Európskou úniou. Podľa Peskova sa ruská firma musí chrániť pred rizikom uvalenia sankcií.



Gazprom navyše dodal, že väčšie opravy potrebujú ďalšie tri turbíny a momentálne funguje iba jedna zo šiestich kľúčových turbín plynovodu Severný prúd 1. To znamená, že spoločnosť môže dodávať denne maximálne 33 miliónov kubických metrov plynu, čo predstavuje zhruba pätinu kapacity plynovodu.



Servis turbíny pre Nord Stream 1 realizovala v Kanade nemecká spoločnosť Siemens Energy. Tá však vo štvrtok uviedla, že turbína je pripravená na návrat do Ruska. Pre agentúru Reuters potvrdila, že môže ísť do prevádzky a je možné ju okamžite prepraviť. "Ak ju prevádzkovateľ skutočne chce, nie je problém, aby ju dostal," uviedla Siemens Energy.



Ruský denník Kommersant v tejto súvislosti citoval zdroje oboznámené so situáciou, podľa ktorých Gazprom 3. augusta dostal od Siemens Energy potrebné dokumenty. Ich súčasťou bol aj súhlas nemeckého Spolkového úradu pre hospodárske záležitosti a kontrolu exportu s tým, aby turbína mohla prechádzať colnými kontrolami. Toto povolenie platí do 26. júla 2023. Navyše, Siemens Energy Gazpromu oznámil, že nie je potrebné oficiálne vyjadrenie Európskej komisie ohľadne sankcií a aj Británia písomne potvrdila, že žiadne sankcie nebránia návratu turbíny.