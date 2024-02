Spôsob menovania a odvolania predstavenstva AŠPNB by sa mal zmeniť

Bratislava 13. februára (TASR) - Spôsob, akým sú určovaní členovia predstavenstva Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB), by sa mal zmeniť. Po novom by ich mala vymenúvať a odvolávať členská schôdza agentúry. Vyplýva to z návrhu novely zákona o štátnej podpore nájomného bývania, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Rokovali o nej v skrátenom legislatívnom konaní.



"Podľa platného znenia zákona sú členovia predstavenstva agentúry volení a odvolávaní Národnou radou SR na návrh aspoň 15 poslancov NR SR na sedemročné funkčné obdobie. Členov predstavenstva agentúry je pritom možné odvolať len z taxatívne vymedzených dôvodov," uvádza sa v predkladacej správe.



Zo zákona sa má vypustiť sedemročné funkčné obdobie členov predsedníctva a taxatívny výpočet odvolacích dôvodov. Podľa predkladateľa sú to neštandardné prvky právnej úpravy, ktoré ohrozujú funkčnosť agentúry. Navrhol aj prechodné ustanovenie, podľa ktorého sa tieto zmeny budú týkať aj členov predstavenstva ustanovených do funkcie predo dňom nadobudnutia účinnosti novely.



Predkladateľ pripomenul aj výhrady prezidentky SR Zuzany Čaputovej v rozhodnutí o vrátení zákona z 9. mája 2023. Podľa nej "voľbou členov predstavenstva agentúry v národnej rade získavajú títo silnú legitimitu a mandát v právnickej osobe, ktorá nie je kontrolným orgánom verejnej moci ani nie je zložkou systému bŕzd a protiváh v rámci deľby moci". Novela má za cieľ vrátiť účinnosť a transparentnosť do procesu vymenúvania a odvolávania členov predstavenstva agentúry.



Novela má byť účinná dňom vyhlásenia.