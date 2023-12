Spôsob vymenovania členov AŠPNB sa môže zmeniť

Bratislava 6. decembra (TASR) - Spôsob, akým sú určovaní členovia Predstavenstva Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB), sa môže zmeniť. Mala by ich vymenúvať a odvolávať členská schôdza agentúry. Vyplýva to z novely zákona o štátnej podpore nájomného bývania, ktorý predložil vedúci Úradu vlády SR Juraj Gedra ako iniciatívny návrh. V stredu ho schválila vláda a požiadala ho predložiť na skrátené legislatívne konanie.



Zo zákona by sa mohlo vypustiť aj sedemročné funkčné obdobie členov predsedníctva. "Podľa platného znenia zákona sú členovia predstavenstva agentúry volení a odvolávaní Národnou radou (NR) SR na návrh aspoň pätnástich poslancov NR SR na sedemročné funkčné obdobie. Členov predstavenstva agentúry je pritom možné odvolať len z taxatívne vymedzených dôvodov," uvádza sa v predkladacej správe.



Gedra pripomenul, že právna úprava je neštandardná, čo konštatovala aj prezidentka SR Zuzana Čaputová vo svojom rozhodnutí o vrátení zákona z 9. mája 2023. Podľa rozhodnutia prezidentky Slovenskej republiky "voľbou členov predstavenstva agentúry v národnej rade získavajú títo silnú legitimitu a mandát v právnickej osobe, ktorá nie je kontrolným orgánom verejnej moci ani nie je zložkou systému bŕzd a protiváh v rámci deľby moci".



Novela má za cieľ vrátiť účinnosť a transparentnosť do procesu vymenúvania a odvolávania členov predstavenstva agentúry.