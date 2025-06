Spôsob vymenovania nového guvernéra NBS ostane nezmenený

Bratislava 17. júna (TASR) - Opozičný návrh chcel vypustiť zo znenia zákona o Národnej banke Slovenska (NBS) ustanovenia, keď funkcia guvernéra zaniká až dňom účinnosti vymenovania nového guvernéra. Vláda, parlament aj prezident tak mali byť motivovaní neodkladať voľbu a vymenovanie nového guvernéra pri zániku funkcie pôvodného guvernéra uplynutím funkčného obdobia. Vyplýva to z návrhu novely zákona o NBS, ktorý v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR neposunuli do druhého čítania.



„Napriek tomu, že zákon o NBS vymenúva niekoľko spôsobov zániku funkcie guvernéra, najčastejším dôvodom je zánik funkcie uplynutím funkčného obdobia. A práve pri ustanovení, ktoré pojednáva o zániku funkcie uplynutím funkčného obdobia, je výnimka pre guvernéra, v zmysle ktorej guvernérovi zanikne funkcia až dňom účinnosti vymenovania nového guvernéra,“ priblížili predkladatelia v dôvodovej správe.



Takéto nastavenie zániku funkcie guvernéra podľa nich vytvára priestor na umelé predlžovanie jeho funkčného obdobia. Prax aj v súčasnosti ukazuje, že parlament si nedokáže, respektíve nechce plniť svoje povinnosti a zvoliť ústavných činiteľov a ďalších štátnych funkcionárov do funkcií, doplnili opoziční poslanci.