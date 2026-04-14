Spôsob výpočtu tehotenskej dávky pre policajtky či vojačky sa neupraví
Zaviesť sa mal výpočet na báze denného vymeriavacieho základu so základnou sadzbou 15 % a minimálnou hranicou 10 %.
Bratislava 14. apríla (TASR) - Spôsob výpočtu sumy tehotenskej dávky pre policajtky či vojačky tak, aby bola porovnateľná s výškou tehotenského podľa zákona o sociálnom poistení, sa nezmení. Skupina poslancov opozičnej SaS chcela odstrániť diskrimináciu a nerovnosť medzi poistenkyňami v civilnom zamestnaní a ženami, ktoré pracujú v polícii alebo armáde. Poslanci Národnej rady (NR) SR však ich návrh novely zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov neposunuli v utorok do druhého čítania.
Zaviesť sa mal výpočet na báze denného vymeriavacieho základu so základnou sadzbou 15 % a minimálnou hranicou 10 %, naviazanou na dvojnásobok všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza vzniku dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky. „Denný vymeriavací základ reflektuje individuálne zárobkové ukazovatele prijímateľky dávky a zabezpečuje primeranosť dávky. Minimálna hranica viazaná na dvojnásobok všeobecného vymeriavacieho základu chráni prijímateľky dávky s nižším denným vymeriavacím základom a zaručuje predvídateľné minimum,“ uviedli predkladatelia v dôvodovej správe.
V súčasnosti sa podľa nich uplatňuje rozdielny princíp pri výpočte tehotenskej dávky, a to na základe toho, či žena pracuje v civilnom zamestnaní, alebo ide o policajtku či vojačku. Výška tehotenskej dávky pre civilné povolania je podľa zákona o sociálnom poistení variabilná a odvíja sa od vymeriavacieho základu poistenkyne. Predkladatelia zdôraznili, že treba brať do úvahy aj to, že zákon stanovuje maximálnu hodnotu tehotenskej dávky na 437,30 eura a minimálnu úroveň 282,10 eura. Pri zamestnaní v polícii alebo v armáde sa uplatňuje odlišný postup pri určovaní tehotenskej dávky a táto hodnota je fixne stanovená na 200 eur mesačne.
Zaviesť sa mal výpočet na báze denného vymeriavacieho základu so základnou sadzbou 15 % a minimálnou hranicou 10 %, naviazanou na dvojnásobok všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza vzniku dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky. „Denný vymeriavací základ reflektuje individuálne zárobkové ukazovatele prijímateľky dávky a zabezpečuje primeranosť dávky. Minimálna hranica viazaná na dvojnásobok všeobecného vymeriavacieho základu chráni prijímateľky dávky s nižším denným vymeriavacím základom a zaručuje predvídateľné minimum,“ uviedli predkladatelia v dôvodovej správe.
V súčasnosti sa podľa nich uplatňuje rozdielny princíp pri výpočte tehotenskej dávky, a to na základe toho, či žena pracuje v civilnom zamestnaní, alebo ide o policajtku či vojačku. Výška tehotenskej dávky pre civilné povolania je podľa zákona o sociálnom poistení variabilná a odvíja sa od vymeriavacieho základu poistenkyne. Predkladatelia zdôraznili, že treba brať do úvahy aj to, že zákon stanovuje maximálnu hodnotu tehotenskej dávky na 437,30 eura a minimálnu úroveň 282,10 eura. Pri zamestnaní v polícii alebo v armáde sa uplatňuje odlišný postup pri určovaní tehotenskej dávky a táto hodnota je fixne stanovená na 200 eur mesačne.