Spotify oznámil nárast zisku, tržieb aj počtu predplatiteľov
Zisk spoločnosti sa v 3. štvrťroku 2025 prudko zvýšil na 899 miliónov eur alebo 3,28 eura na akciu z 300 miliónov eur alebo 1,45 eura/akcia v minulom roku.
Autor TASR
Štokholm 4. novembra (TASR) - Švédska spoločnosť Spotify Technology, ktorá prevádzkuje populárnu hudobnú aplikáciu, zaznamenala v 3. štvrťroku 2025 nárast tržieb, zisku aj počtu predplatiteľov. Jej výsledky prekonali aj odhady analytikov. TASR o tom informuje na základe správ AFP a RTTNews.
Zisk spoločnosti sa v 3. štvrťroku 2025 prudko zvýšil na 899 miliónov eur alebo 3,28 eura na akciu z 300 miliónov eur alebo 1,45 eura/akcia v minulom roku. Analytici v priemere očakávali, že spoločnosť zarobí 2,14 eura na akciu.
Prevádzkový zisk vzrástol o 28 % na 582 miliónov eur a tržby stúpli o 7,1 % na 4,27 miliardy eur z 3,99 miliardy eur v minulom roku, zatiaľ čo analytici očakávali, že dosiahnu 4,2 miliardy eur.
Spotify uviedol tiež, že počet mesačných aktívnych používateľov v 3. štvrťroku 2025 medziročne vzrástol o 11 % na 713 miliónov osôb. Počet prémiových predplatiteľov sa zvýšil o 12 % na 281 miliónov.
Spotify predpovedá, že do konca roka získa 745 miliónov aktívnych používateľov a 289 miliónov platiacich predplatiteľov.
Koncom septembra Spotify oznámil, že zakladateľ a generálny riaditeľ Daniel Ek 1. januára 2026 odstúpi z funkcie a stane sa predsedom predstavenstva. Jeho funkciu prevezmú Gustav Soderstrom, hlavný produktový a technologický riaditeľ spoločnosti, a obchodný riaditeľ Alex Norstrom, ktorí ju budú zastávať spoločne.
Ek založil Spotify s Martinom Lorentzonom v roku 2006.
