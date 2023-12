Spotify prepustí takmer 1500 ľudí

Štokholm 4. decembra (TASR) - Hudobný streamovací gigant Spotify v pondelok oznámil, že v rámci zníženia nákladov prepustí približne 1500 zamestnancov, čo predstavuje zhruba 17 % jeho pracovnej sily. TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.



Ide už o tretie kolo prepúšťania v tomto roku po tom, ako v januári spoločnosť zrušila 600 a v júni ďalších 200 pracovných miest, najmä v divízii podcastov.



Generálny riaditeľ Daniel Ek v správe pre zamestnancov na blogu spoločnosti v pondelok označil za jeden z dôvodov rušenia rušenia pracovných miest "strategickú zmenu orientácie" spoločnosti.



Spotify v rokoch 2020 a 2021 využil lacné financovanie na rozšírenie podnikania a výrazne investoval do zamestnancov, obsahu a marketingu, uvádza sa na blogu. Ek však naznačil, že spoločnosť zostala zaskočená, keď centrálne banky minulý rok začali zvyšovať úrokové sadzby.



"Teraz sa nachádzame vo veľmi odlišnom prostredí. A napriek snahe o redukciu nákladov v minulom roku je naša štruktúra nákladov stále príliš veľká," povedal.



Podľa Eka "štíhlejšia štruktúra zabezpečí trvalú ziskovosť Spotify".



Spotify so sídlom v Štokholme vykázal čistú stratu 462 miliónov eur za deväť mesiacov do konca septembra 2023.



Aj ďalšie technologické spoločnosti ako Amazon, Google, Microsoft, Meta a IBM tento rok oznámili rušenie pracovných miest.



Spotify sa v 3. štvrťroku vrátil k zisku, k čomu prispelo zvýšenie cien streamovacích služieb a nárast počtu predplatiteľov vo všetkých regiónoch. Spoločnosť predpovedá, že počet poslucháčov dosiahne vo vianočnom štvrťroku 601 miliónov.



Spoločnosť začne v pondelok informovať dotknutých zamestnancov.