Spotify vlani výrazne prehĺbil svoju stratu

Štokholm/Luxemburg 5. februára (TASR) - Spotify, najznámejšia služba na streamovanie hudby na svete, vlani výrazne prehĺbil svoju stratu v dôsledku "agresívneho investovania". Má však viac aktívnych užívateľov aj predplatiteľov.



Spotify mal na konci minulého roka 271 miliónov aktívnych užívateľov, čo bolo o 31 % viac ako v predchádzajúcom roku. A počet platiacich užívateľov vzrástol medziročne o 29 % na 124 miliónov.



Spotify tiež uviedol, že zaznamenal exponenciálny rast, pokiaľ ide o podcasty, pričom počet tzv. streamovaných hodín stúpol medziročne približne o 200 %.



Ale agresívne investície do výskumu a marketingu prispeli k prehĺbeniu čistej straty za rok 2019 na viac ako dvojnásobok. Konkrétne na 186 miliónov eur zo 78 miliónov eur v roku 2018.



Tržby spoločnosti registrovanej v Luxembursku pritom vzrástli o 28 % na 6,7 miliardy eur.



Spotify verí svojej stratégii a tvrdí, že zaznamenal výhody investovania do podcastov. Aj rok 2020 má byť "investičným rokom“.



Spoločnosť vo svojom usmernení uviedla, že do konca tohto roka by mala mať 328 až 348 miliónov aktívnych užívateľov a očakáva prevádzkovú stratu medzi 150 a 250 miliónmi eur.