Spotify získala v 2. kvartáli viac užívateľov, ale vykázala stratu

Štokholm 25. júla (TASR) - Švédska firma Spotify Technology, ktorá prevádzkuje populárnu hudobnú aplikáciu, získala v 2. kvartáli viac nových užívateľov, ako jej predpovedali analytici. Ale jej tržby zaostali za odhadmi a vykázala tiež väčšiu stratu, ako sa očakávalo. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.



Spoločnosť Spotify vykázala za tri mesiace do konca júna 2023 čistú stratu 302 miliónov eur alebo 1,55 eura na akciu, čo je viac než strata 125 miliónov eur alebo 85 centov/akcia v predchádzajúcom roku. Analytici jej predpovedali v 2. štvrťroku 2023 stratu 66 centov na akciu.



Tržby spoločnosti dosiahli 3,18 miliardy eur, zatiaľ čo analytici počítali s tržbami 3,21 miliardy eur.



Počet mesačných aktívnych užívateľov v sledovanom období vzrástol o 27 % na 551 miliónov osôb a prekonal odhady na úrovni 530 miliónov. Čistý prírastok 36 miliónov užívateľov predstavovali najväčší štvrťročný čistý prírastok v histórii Spotify.



Počet prémiových odberateľov, ktorí tvoria väčšinu príjmov spoločnosti, prekonal tiež očakávania trhu na úrovni 217 miliónov, keďže medziročne stúpol o 17 % na 220 miliónov.



Spotify predpovedá, že počet poslucháčov dosiahne v tomto 3. štvrťroku 572 miliónov.



Po minuloročnom pláne získať miliardu užívateľov do roku 2030 a dosiahnuť ročný príjem 100 miliárd USD (90,12 miliardy eur), Spotify rýchlo rastie, ale jeho nákladná expanzia do podcastov a audiokníh zasiahla marže.



"Ak máme rast používateľov, rast výnosov nakoniec príde," uviedla spoločnosť.



Spotify v pondelok (24. 7.) zvýšila ceny za svoje prémiové služby v niekoľkých krajinách, ale očakáva, že to bude mať minimálny vplyv na príjmy v tomto 3. štvrťroku. Finančný riaditeľ Paul Vogel uviedol, že zvýšenie začne platiť od septembra s ohľadom na fakturačné cykly.



Spotify očakáva, že tento kvartál dosiahne počet prémiových predplatiteľov 224 miliónov a tržby 3,3 miliardy eur. Analytici predpovedajú 222,4 milióna prémiových predplatiteľov a tržby 3,4 miliardy eur.



(1 EUR = 1,1096 USD)