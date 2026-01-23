Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Spotová cena striebra sa prvýkrát dostala nad hranicu 100 USD/uncu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Nárast ceny striebra na úroveň 100 USD za uncu prichádza v čase, keď investori presúvajú kapitál do bezpečných aktív.

Autor TASR
New York/Londýn 23. januára (TASR) - Spotová cena striebra v piatok prvýkrát prekonala kľúčovú psychologickú hranicu 100 USD (85,16 eura) za uncu (31,1 gramu). Dôvodom bol vysoký dopyt. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Nárast ceny striebra na úroveň 100 USD za uncu prichádza v čase, keď investori presúvajú kapitál do bezpečných aktív. Dôvodom je geopolitické napätie a očakávania, že americká centrálna banka (Fed) bude pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky.

Striebro si od januára minulého roka, keď sa Donald Trump po druhý raz ujal úradu prezidenta USA, polepšilo o viac než 200 %. Motorom rýchleho rastu sú aj pretrvávajúce problémy s rozširovaním kapacít rafinácie a trvalý nedostatok ponuky na trhu.

(1 EUR = 1,1742 USD)
