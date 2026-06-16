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Spotová cena zlata sa v utorok zvýšila
Obchodníci po správe o dohode medzi USA a Iránom zredukovali svoje očakávania, že úrokové sadzby v USA sa v decembri zvýšia.
Autor TASR
New York 16. júna (TASR) - Cena zlata v utorok stúpla. Správa o predbežnej mierovej dohode medzi USA a Iránom totiž zmiernila obavy zo zvýšenia úrokových sadzieb americkým Federálnym rezervným systémom (Fed). Spotová cena zlata vzrástla o 0,3 % na 4317,43 USD (3719,68 eura) za uncu (31,1 g). Augustové dodávky žltého kovu však zlacneli o 0,3 % na 4338,70 USD za uncu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Investori čakajú na stredajšie (17. 6.) rozhodnutie a vyjadrenia Fedu o menovej politike. Bude to prvé rozhodnutie pod vedením nového guvernéra Kevina Warsha, pričom sa všeobecne očakáva, že úrokové sadzby zostanú nezmenené. „Trhy predpokladajú, že tento rok sa sadzby nebudú znižovať. Ak Warsh signalizuje, že v neskoršej časti tohto roka by mohlo prísť aspoň jedno zníženie, dolár by mal opäť klesať a mohli by sme byť svedkami ďalej rastúcej ceny zlata,“ povedal analytik spoločnosti Marex Edward Meir.
Obchodníci po správe o dohode medzi USA a Iránom zredukovali svoje očakávania, že úrokové sadzby v USA sa v decembri zvýšia. Pravdepodobnosť ich zvýšenia podľa obchodníkov klesla na 57 % z minulotýždňových zhruba 70 %. Keď sú úrokové sadzby vysoké, zlato stráca svoju atraktivitu, pretože jeho držiteľom neprináša úroky.
(1 EUR = 1,1607 USD)
Investori čakajú na stredajšie (17. 6.) rozhodnutie a vyjadrenia Fedu o menovej politike. Bude to prvé rozhodnutie pod vedením nového guvernéra Kevina Warsha, pričom sa všeobecne očakáva, že úrokové sadzby zostanú nezmenené. „Trhy predpokladajú, že tento rok sa sadzby nebudú znižovať. Ak Warsh signalizuje, že v neskoršej časti tohto roka by mohlo prísť aspoň jedno zníženie, dolár by mal opäť klesať a mohli by sme byť svedkami ďalej rastúcej ceny zlata,“ povedal analytik spoločnosti Marex Edward Meir.
Obchodníci po správe o dohode medzi USA a Iránom zredukovali svoje očakávania, že úrokové sadzby v USA sa v decembri zvýšia. Pravdepodobnosť ich zvýšenia podľa obchodníkov klesla na 57 % z minulotýždňových zhruba 70 %. Keď sú úrokové sadzby vysoké, zlato stráca svoju atraktivitu, pretože jeho držiteľom neprináša úroky.
(1 EUR = 1,1607 USD)