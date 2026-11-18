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Spotreba chleba bola vlani na päťročnom minime, spotreba mäsa rástla
Každý obyvateľ Slovenska v roku 2025 spotreboval 25,4 kg chleba.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Spotreba chleba bola na Slovensku v roku 2025 na päťročnom minime, spotreba mäsa naďalej rástla. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Každý obyvateľ Slovenska v roku 2025 spotreboval 25,4 kg chleba. Išlo medziročne o mierny pokles, ktorý potvrdil každoročný pokles počas sledovaných piatich rokov (za roky 2021 až 2025). Celkovo sa tak spotreba chleba v sledovanom období znížila v súhrne až o 27 %. Zatiaľ čo každý obyvateľ krajiny v roku 2021 skonzumoval takmer 35 kg chleba za rok, v posledných dvoch rokoch je to už menej ako 26 kg za rok.
Súhrnná spotreba obilnín v hodnote múky dosiahla v roku 2025 úroveň 76,2 kg na obyvateľa, čo predstavovalo medziročný pokles o viac ako 15 %. Spotreba obilnín zaznamenala v priebehu piatich rokov výrazné výkyvy, rekordná bola v roku 2024, takmer 90 kg na obyvateľa. Naopak, najnižšia bola v roku 2021, keď to bolo niečo nad 72 kg na obyvateľa. Z celkového množstva spotreby obilnín tvorila vlani absolútnu väčšinu s podielom takmer 88 % pšeničná múka a výrobky z nej.
Spotreba mlieka a mliečnych výrobkov dosiahla v roku 2025 úroveň 190,6 kg na obyvateľa, čo predstavuje 185 litrov. Medziročne spotreba tejto potravinovej skupiny nepatrne vzrástla. Za posledných päť rokov sa spotreba mlieka a mliečnych výrobkov zo všetkých druhov zvierat pohybovala od 173 kg na obyvateľa v roku 2022 do 202 kg na obyvateľa v roku 2023. Jednoznačnú prevahu v spotrebe má kravské mlieko a výrobky z neho. Ovčie a kozie mlieko vrátane výrobkov z nich tvoria necelé 2 % celkovej spotreby mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku.
Spotreba mäsa a mäsových výrobkov dosiahla päťročné maximum. V prepočte na obyvateľa predstavovala spotreba mäsa a mäsových výrobkov (v hodnote na kosti) v roku 2025 rekordných takmer 82 kg, bola to najvyššia úroveň v sledovanom období. Spotreba na každého obyvateľa v priemere stúpla o 16 %.
Z celkového množstva mäsa a mäsových výrobkov najväčší podiel 45 % tvorila spotreba bravčového mäsa a výrobkov z neho (36,5 kg na obyvateľa), nasledovalo hydinové mäso s podielom 38 % (30,8 kg na obyvateľa) a hovädzie mäso s podielom 8 % (6,4 kg na obyvateľa). Každý obyvateľ krajiny súčasne v minulom roku spotreboval 5,9 kg rýb, pričom spotreba sa udržuje na konštantnej úrovni.
Na jedného obyvateľa SR pripadala vlani spotreba 82,5 kg zeleniny so zeleninovými výrobkami. Z celkového množstva zeleniny a zeleninových výrobkov dlhodobo tvorí tri štvrtiny spotreba čerstvej zeleniny, vlani dosiahla takmer 65 kg na obyvateľa. Prvenstvo v spotrebe patrilo paradajkám, spotrebovalo sa ich 12,2 kg na obyvateľa. Nad 10 kg na obyvateľa dosiahla aj spotreba cibule a melónov. Najmenej, len 200 gramov, pripadlo špenátu.
Každý obyvateľ Slovenska v roku 2025 spotreboval 25,4 kg chleba. Išlo medziročne o mierny pokles, ktorý potvrdil každoročný pokles počas sledovaných piatich rokov (za roky 2021 až 2025). Celkovo sa tak spotreba chleba v sledovanom období znížila v súhrne až o 27 %. Zatiaľ čo každý obyvateľ krajiny v roku 2021 skonzumoval takmer 35 kg chleba za rok, v posledných dvoch rokoch je to už menej ako 26 kg za rok.
Súhrnná spotreba obilnín v hodnote múky dosiahla v roku 2025 úroveň 76,2 kg na obyvateľa, čo predstavovalo medziročný pokles o viac ako 15 %. Spotreba obilnín zaznamenala v priebehu piatich rokov výrazné výkyvy, rekordná bola v roku 2024, takmer 90 kg na obyvateľa. Naopak, najnižšia bola v roku 2021, keď to bolo niečo nad 72 kg na obyvateľa. Z celkového množstva spotreby obilnín tvorila vlani absolútnu väčšinu s podielom takmer 88 % pšeničná múka a výrobky z nej.
Spotreba mlieka a mliečnych výrobkov dosiahla v roku 2025 úroveň 190,6 kg na obyvateľa, čo predstavuje 185 litrov. Medziročne spotreba tejto potravinovej skupiny nepatrne vzrástla. Za posledných päť rokov sa spotreba mlieka a mliečnych výrobkov zo všetkých druhov zvierat pohybovala od 173 kg na obyvateľa v roku 2022 do 202 kg na obyvateľa v roku 2023. Jednoznačnú prevahu v spotrebe má kravské mlieko a výrobky z neho. Ovčie a kozie mlieko vrátane výrobkov z nich tvoria necelé 2 % celkovej spotreby mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku.
Spotreba mäsa a mäsových výrobkov dosiahla päťročné maximum. V prepočte na obyvateľa predstavovala spotreba mäsa a mäsových výrobkov (v hodnote na kosti) v roku 2025 rekordných takmer 82 kg, bola to najvyššia úroveň v sledovanom období. Spotreba na každého obyvateľa v priemere stúpla o 16 %.
Z celkového množstva mäsa a mäsových výrobkov najväčší podiel 45 % tvorila spotreba bravčového mäsa a výrobkov z neho (36,5 kg na obyvateľa), nasledovalo hydinové mäso s podielom 38 % (30,8 kg na obyvateľa) a hovädzie mäso s podielom 8 % (6,4 kg na obyvateľa). Každý obyvateľ krajiny súčasne v minulom roku spotreboval 5,9 kg rýb, pričom spotreba sa udržuje na konštantnej úrovni.
Na jedného obyvateľa SR pripadala vlani spotreba 82,5 kg zeleniny so zeleninovými výrobkami. Z celkového množstva zeleniny a zeleninových výrobkov dlhodobo tvorí tri štvrtiny spotreba čerstvej zeleniny, vlani dosiahla takmer 65 kg na obyvateľa. Prvenstvo v spotrebe patrilo paradajkám, spotrebovalo sa ich 12,2 kg na obyvateľa. Nad 10 kg na obyvateľa dosiahla aj spotreba cibule a melónov. Najmenej, len 200 gramov, pripadlo špenátu.