Spotreba čokolády vlani klesla, každý Slovák jej zjedol 3,9 kg

Bratislava 7. júla (TASR) - Spotreba čokolády vlani klesla, každý Slovák jej zjedol 3,9 kilogramu (kg). Informoval o tom v stredu pri príležitosti Dňa čokolády Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Čokoláda je aj súčasťou cukrárenských výrobkov, aj ich spotreba sa po dvoch rokoch rastu znížila.



Celková spotreba čokolády a čokoládových cukroviniek na Slovensku v roku 2020 klesla v priemere o 400 gramov (o 9,3 %) na obyvateľa. "Každý Slovák podľa predbežných údajov Štatistického úradu SR tak zjedol 3,9 kg sladkostí z čokolády, rok predtým to bolo podľa definitívnych údajov 4,3 kg," uviedol Róbert Vlačuha, riaditeľ odboru štatistiky životnej úrovne obyvateľstva ŠÚ SR.



Najvyššiu spotrebu čokolády na obyvateľa dosiahlo Slovensko v rokoch 2012 a 2014, keď každý občan SR bez rozdielu veku skonzumoval v priemere za rok 5,1 kg čokolády alebo čokoládových cukroviniek.



V medzinárodnom porovnaní majú najväčšiu spotrebu čokolády na obyvateľa európske krajiny, z nich najviac Švajčiari na úrovni 8,8 kg na obyvateľa, Rakúšania 8,1 kg a Nemci 7,9 kg za rok (údaje z roku 2017 podľa spoločnosti statista.com).



Tabuľka mliečnej čokolády (100 gramov) stála minulý rok v priemere 1,1 eura a čokolády na varenie rovnakej hmotnosti 0,8 eura. V porovnaní s priemerom predošlých piatich rokov sa priemerné ceny zvýšili len veľmi mierne, pri mliečnej čokoláde boli vyššie o 2,4 % a pri čokoláde na varenie o 1,5 %.



Slovensko tiež obchoduje s čokoládou. Na Slovensko sa vlani priviezlo 51.600 ton čokolády, čo predstavovalo hodnotu necelých 215 miliónov eur. Najväčší objem čokolády sa doviezol z Nemecka, Českej republiky, Poľska, Rakúska a Francúzska.



Súčasne sa zo SR vyviezlo spolu 57.700 ton čokolády v hodnote 227,6 milióna eur. Najviac čokolády a čokoládových výrobkov sa vyviezlo do Maďarska, Česka, Poľska, Rakúska a do Spojeného kráľovstva.



Deň čokolády sa oslavuje podľa štatistikov 7. júla preto, lebo táto lahôdka sa uviedla na európsky trh v roku 1550 práve v tento deň ako produkt privezený od mexických Indiánov.



Čokoláda sa priamo konzumuje, ale používa sa aj na prípravu rôznych dezertov, pokrmov, cukroviniek. Vyrába sa z plodov kakaovníka. Experti na túto komoditu posudzujú jej kvalitu podľa odrody kakaových bôbov, obsahu kakaového masla a cukru.