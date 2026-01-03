< sekcia Ekonomika
Spotreba domácností v ČR stúpla rýchlejšie ako reálne príjmy
Miera úspor domácností v ČR bola v treťom štvrťroku 2025 na úrovni 18,4 %.
Autor TASR
Praha 3. januára (TASR) - Reálne príjmy českých domácností na obyvateľa v treťom kvartáli minulého roka medziročne stúpli o 0,3 % a v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa posilnili o 0,1 %. TASR o tom informuje na základe správy Českého štatistického úradu (ČSÚ).
Reálna spotreba českých domácností na obyvateľa však počas tretieho štvrťroka 2025 rástla rýchlejšie ako reálne príjmy. Medziročne sa zvýšila o 2,8 % a medzikvartálne o 0,3 %. „Pokračoval tak trend poklesu miery úspor na štandardné úrovne z predkrízových rokov,“ povedal riaditeľ odboru národných účtov ČSÚ Vladimír Kermiet.
Miera úspor domácností v ČR bola v treťom štvrťroku 2025 na úrovni 18,4 %. Oproti predošlému kvartálu bola nižšia o 0,1 percentuálneho bodu (p. b.) a o 1,9 p. b. slabšia ako v rovnakom období predchádzajúceho roka.
Priemerný mesačný príjem zo zamestnania v Česku v treťom štvrťroku vlaňajška dosiahol úroveň 51.311 českých korún (2122,3 eura). Oproti predošlému kvartálu sa reálne zvýšil o 1,2 % a medziročne o 3,9 %.
Miera investícií v sektore českých domácností počas júla až septembra 2025 medzikvartálne stúpla o 0,1 p. b. na 10,6 %. Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka to bol rast o 0,2 p. b.
(1 EUR = 24,177 CZK)
Reálna spotreba českých domácností na obyvateľa však počas tretieho štvrťroka 2025 rástla rýchlejšie ako reálne príjmy. Medziročne sa zvýšila o 2,8 % a medzikvartálne o 0,3 %. „Pokračoval tak trend poklesu miery úspor na štandardné úrovne z predkrízových rokov,“ povedal riaditeľ odboru národných účtov ČSÚ Vladimír Kermiet.
Miera úspor domácností v ČR bola v treťom štvrťroku 2025 na úrovni 18,4 %. Oproti predošlému kvartálu bola nižšia o 0,1 percentuálneho bodu (p. b.) a o 1,9 p. b. slabšia ako v rovnakom období predchádzajúceho roka.
Priemerný mesačný príjem zo zamestnania v Česku v treťom štvrťroku vlaňajška dosiahol úroveň 51.311 českých korún (2122,3 eura). Oproti predošlému kvartálu sa reálne zvýšil o 1,2 % a medziročne o 3,9 %.
Miera investícií v sektore českých domácností počas júla až septembra 2025 medzikvartálne stúpla o 0,1 p. b. na 10,6 %. Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka to bol rast o 0,2 p. b.
(1 EUR = 24,177 CZK)