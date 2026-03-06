< sekcia Ekonomika
Spotreba elektrickej energie na Slovensku vlani mierne vzrástla
Autor TASR
Bratislava 6. marca (TASR) - Spotreba elektrickej energie na Slovensku v roku 2025 medziročne mierne vzrástla, zatiaľ čo jej výroba zaznamenala pokles. Slovensko zároveň zvýšilo objem exportu aj importu elektriny. Vyplýva to z údajov zverejnených Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou (SEPS).
Celková spotreba elektriny dosiahla vlani 27,474 terawatthodiny (TWh), čo predstavuje medziročný nárast približne o 0,4 % oproti roku 2024, keď spotreba dosiahla 27,373 TWh. Výroba elektriny naopak mierne klesla. V roku 2025 sa na Slovensku vyrobilo 29,816 TWh elektrickej energie, zatiaľ čo v roku 2024 to bolo približne 30,319 TWh. Ide tak o pokles približne o jedno percento.
Zahraničný obchod s elektrinou medziročne vzrástol na oboch stranách. Export elektriny dosiahol v roku 2025 objem 18,319 TWh, čo je viac ako v roku 2024, keď predstavoval 17,408 TWh. Import elektriny sa zvýšil zo 14,457 TWh v roku 2024 na 15,966 TWh v roku 2025.
Slovensko najviac elektriny dovážalo z Českej republiky a Poľska. Z Česka vlani importovalo takmer 10,5 TWh elektriny a z Poľska približne 4,8 TWh. Najväčším odberateľom slovenskej elektriny bolo opäť Maďarsko, kam smerovalo 14,741 TWh exportu. Významným odberateľom bola aj Ukrajina s exportom na úrovni 2,955 TWh.
