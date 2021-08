Spotreba elektriny sa v prvom polroku medziročne zvýšila o 6,8 %

Bratislava 7. augusta (TASR) – Spotreba aj výroba elektrickej energie na Slovensku oproti minulému roku vzrástla. V júni spotreba elektrickej energie dosiahla 2,43 terawatthodiny (TWh) a medziročne sa zvýšila o viac ako 11 %. Za celý prvý polrok firmy a domácnosti spotrebovali 15,5 TWh, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka takmer sedempercentný nárast. Vyplýva to z údajov zverejnených Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou (SEPS)



„Mesačná spotreba elektriny v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bola v júni vyššia s indexom 111,2 %. Oproti minulému roku je index kumulatívnej spotreby elektriny od začiatku roka 106,8 %," uviedla SEPS s dodatkom, že ide o predbežné hodnoty.



O viac ako päť percent, na 15,3 TWh, vzrástla na Slovensku za prvý polrok aj výroba elektriny. Takmer polovicu, a to 7,508 TWh, vyrobili jadrové elektrárne, druhým najväčším zdrojom elektrickej energie boli s výrobou 3,868 TWh elektrárne na fosílne palivá vrátane plynu a tretím najväčším výrobcom elektriny boli vodné elektrárne, ktoré dodali 2,615 TWh. Ostatné obnoviteľné zdroje elektrickej energie, to znamená fotovoltické, bioplynové či veterné elektrárne, vyrobili spolu 1,227 TWh elektriny.



Slovensko nie je v posledných rokoch vo výrobe elektrickej energie sebestačné. Vlani sme doviezli najmä z Česka a Poľska spolu 318 gigawatthodín (GWh) elektrickej energie, v prvom polroku tohto roka to bolo 184 GWh. Situácia by sa mala zmeniť po spustení tretieho bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach, ktoré sa očakáva na jeseň. Inštalovaný výkon jadrových elektrární na Slovensku vtedy vzrastie takmer o štvrtinu.