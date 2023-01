Spotreba elektriny v Nemecku v roku 2022 klesla o 4 %

Bonn 4. januára (TASR) - Spotreba elektriny v Nemecku v minulom roku výrazne klesla, uviedol spolkový úrad na reguláciu sieťových odvetví Bundesnetzagentur (BNetzA). Naopak, nemecká produkcia elektriny sa mierne zvýšila. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Podľa BNetzA sa v roku 2022 v Nemecku spotrebovalo celkovo 482 terawatthodín (TWh) elektrickej energie, čo je o 4 % menej ako v predchádzajúcom roku.



Produkcia elektriny zároveň vzrástla o 0,4 % na necelých 507 TWh. Nemecko totiž vyviezlo podstatne viac elektrickej energie ako v roku 2021.



Podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov na spotrebe v roku 2022 predstavoval 48,3 %, čo je výrazne viac v porovnaní so 42,7 % rok predtým. Najviac k tomu prispeli veterné elektrárne, na ktoré pripadalo 25,9 % vyrobenej elektriny. Fotovoltika pokrývala 11,4 % a biomasa 8,2 %. Zvyšných 2,8 % pripadalo na vodnú energiu a ostatné obnoviteľné zdroje. Celkovo sa z obnoviteľných zdrojov v roku 2022 vyprodukovalo 233,9 TWh, čo je približne o 8,5 % viac ako v predchádzajúcom roku.



Produkcia z konvenčných zdrojov energie dosiahla v minulom roku 273 TWh. V porovnaní s rokom 2021 to bolo o 5,7 % menej. Hlavnou príčinou bol prepad produkcie z jadra o energie takmer o 50 % po odstavení jadrových elektrární Gundremmingen C, Brokdorf a Grohnde na konci roka 2021. Naopak, výroba elektriny zo zemného plynu vzrástla o 1,7 %, výroba z hnedého uhlia o 5,4 % a z čierneho uhlia o 21,4 %.