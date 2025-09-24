< sekcia Ekonomika
Spotreba elektriny vlani medziročne vzrástla o 8,9 %, plynu o 5 %
Dôvodom môže byť oživenie ekonomiky a vyššia aktivita v sektore služieb.
Autor TASR
Bratislava 24. septembra (TASR) - Celková spotreba elektriny na Slovensku v minulom roku medziročne vzrástla o 8,9 % a plynu o 5 %. Naopak, spotreba tepla klesla o 7,6 %. Informoval o tom v stredu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).
„Úrad má ako jediná inštitúcia zákonné kompetencie takéto údaje od regulovaných subjektov zhromažďovať. A dnes sme sa ich v záujme informovania odbornej verejnosti o skutočných údajoch rozhodli zverejniť,“ vysvetlil predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
Z údajov úradu vyplýva, že celková spotreba elektriny vlani medziročne vzrástla o 8,9 %, a to najmä v domácnostiach a malých firmách. Dôvodom môže byť oživenie ekonomiky a vyššia aktivita v sektore služieb. Naopak, veľké priemyselné podniky skôr obmedzili výrobu, čím znížili spotrebu elektriny.
V prípade plynu jeho spotreba v roku 2024 oproti roku 2023 stúpla o 5 %, pričom veľkoodberatelia zvýšili odber o 10 %. ÚRSO považuje za dobrú správu pokles spotreby tepla, ktorá sa znížila o 7,6 %. Dôvodom môžu byť podľa úradu aj racionálne šetriace opatrenia zo strany odberateľov.
„Takéto informácie sú pre verejnosť dôležité, lebo energetická spotreba odzrkadľuje pohyb v hospodárstve aj správanie domácností. Získané informácie môžu naznačovať, že situácia nie je tak negatívna, ako sa prezentuje v niektorých médiách,“ doplnil Holjenčík.
„Úrad má ako jediná inštitúcia zákonné kompetencie takéto údaje od regulovaných subjektov zhromažďovať. A dnes sme sa ich v záujme informovania odbornej verejnosti o skutočných údajoch rozhodli zverejniť,“ vysvetlil predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
Z údajov úradu vyplýva, že celková spotreba elektriny vlani medziročne vzrástla o 8,9 %, a to najmä v domácnostiach a malých firmách. Dôvodom môže byť oživenie ekonomiky a vyššia aktivita v sektore služieb. Naopak, veľké priemyselné podniky skôr obmedzili výrobu, čím znížili spotrebu elektriny.
V prípade plynu jeho spotreba v roku 2024 oproti roku 2023 stúpla o 5 %, pričom veľkoodberatelia zvýšili odber o 10 %. ÚRSO považuje za dobrú správu pokles spotreby tepla, ktorá sa znížila o 7,6 %. Dôvodom môžu byť podľa úradu aj racionálne šetriace opatrenia zo strany odberateľov.
„Takéto informácie sú pre verejnosť dôležité, lebo energetická spotreba odzrkadľuje pohyb v hospodárstve aj správanie domácností. Získané informácie môžu naznačovať, že situácia nie je tak negatívna, ako sa prezentuje v niektorých médiách,“ doplnil Holjenčík.