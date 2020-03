Spotreba elektriny vlani na Slovensku klesla, SE výrobu zvýšili

Bratislava 21. marca (TASR) – Spotreba elektrickej energie na Slovensku vlani klesla na 30.309 gigawatthodín (GWh), čo je oproti roku 2018 zníženie o 2,1 %. Najväčší dodávateľ Slovenské elektrárne (SE), naopak, výrobu zvýšil, no napriek tomu Slovensko nebolo vo výrobe elektrickej energie sebestačné. Vyplýva to z informácií Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS) a SE.



"Oproti roku 2018 ide o výraznejší pokles o 637 GWh s medziročným indexom 97,9 %," spresnil predbežné údaje SEPS vedúci odboru komunikácie Norbert Deák. Slovensko dovážalo elektrickú energiu po celý rok okrem marca a mája, keď vývoz elektriny o niekoľko desiatok GWh prevýšil dovezenú energiu.



Výrobu elektrickej energie zvýšil jej najväčší dodávateľ Slovenské elektrárne, ktorý zároveň na rekordnú úroveň znížil špecifické emisie oxidu uhličitého (CO2) na vyrobenú jednotku elektriny.



"Celkovo závody Slovenských elektrární vyrobili vyše 18.865 GWh, z toho do siete dodali viac než 17.097 GWh," uviedol podnik na svojej internetovej stránke. Spoločnosť tak zvýšila dodávky medziročne o necelé dve percentá. Najväčší podiel na dodanej elektrine mala energia získaná z jadrových reaktorov. Ich podiel na celkovej dodávke stúpol z 81,9 % na vyše 83 % a zároveň výrazne klesla výroba elektriny z uhlia.



V minulom roku tak až 92,5 % elektriny vyrobili SE bez emisií CO2 v jadrových a vodných zdrojoch. Špecifické (merné) emisie CO2, vztiahnuté na čistú dodávku elektriny, sa v roku 2019 dostali na historicky najnižšiu úroveň, a to 106,7 gramu na kilowatthodinu (kWh), pričom medziročne poklesli o vyše 20 percent. Podľa vedúceho optimalizácie nasadzovania zdrojov Jána Mazánika výrazne poklesla výroba v tepelných elektrárňach a zastúpili ju ekologickejšie zdroje.



Spaľovanie uhlia malo na celkovej dodávke podiel 7,5 %, rok predtým ešte 10,5 %. Dôvodom je najmä pokles výroby vo Vojanoch, ktoré pre vysoké ceny emisných povoleniek a vysoké ceny paliva znížili výrobu energie na približne polovicu roka 2018.



K zníženiu emisií prispeli aj vodné elektrárne s podielom 9,4 % na dodávke elektriny. "Viac než 26 % medziročný nárast dodávky z vodných zdrojov môže vyzerať na prvý pohľad pôsobivo, je to však zapríčinené najmä kontrastom s rokom 2018, ktorý bol mimoriadne suchý. Rok 2019 by som z hľadiska vodných tokov označil za priemerný, či dokonca mierne podpriemerný," dodal Mazánik.