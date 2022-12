Štokholm 18. decembra (TASR) - Spotreba elektriny vo Švédsku sa môže do roku 2035 zdvojnásobiť v dôsledku plánov na dekarbonizáciu a masívnu elektrifikáciu priemyslu aj celej spoločnosti. To si bude vyžadovať rýchle rozšírenie výroby aj kapacity elektrickej siete. Upozornila na to tento týždeň Švédska agentúra pre energetiku, TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Agentúra vo svojej správe o elektrifikácii uviedla, že dopyt po elektrine by mohol do roku 2035 vzrásť až na 280 terawatthodín (TWh) zo súčasných 140 TWh. A v roku 2045 očakáva dopyt po elektrine v rozsahu 210 – 370 TWh na základe rôznych scenárov rozvoja priemyslu.



Švédsky priemysel čelí masívnym tlakom na dekarbonizáciu sektorov, ako je výroba ocele. A plánuje sa tiež výstavba gigantických tovární na batérie, ktoré sú veľkými spotrebiteľmi energie.



Pokrytie tohto očakávaného nového dopytu si bude vyžadovať "historicky rýchlu expanziu výroby elektriny a elektrických sietí", vyhlásila agentúra.



Do roku 2035 má produkcia veternej energie na pevnine zásobovať veľkú časť novej výrobnej kapacity, zatiaľ čo veterná energia na mori, ako aj nové jadrové elektrárne majú potenciál prispieť k zvýšeniu kapacity do roku 2045, dodala agentúra.



Na splnenie tejto výzvy je potrebné skrátiť dodacie lehoty pre všetky procesy, ako je schvaľovanie novej výroby a rozvodných sietí a plánov na rozšírenie infraštruktúry nabíjania elektrických vozidiel, uviedla agentúra.



Švédsko nie je jedinou severskou krajinou, ktorá predpovedá masívny nárast dopytu po elektrine. Nórsky prevádzkovateľ prenosovej sústavy Statnett v novembri varoval, že krajina by mohla v roku 2027 čeliť deficitu dodávok.