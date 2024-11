Spotreba elektriny za prvých deväť mesiacov vzrástla o takmer 4 %

Bratislava 11. novembra (TASR) - Výroba elektriny na Slovensku za prvých deväť mesiacov tohto roka vzrástla o 3,9 % na 22,456 terawatthodín (TWh). O niečo miernejším tempom medziročne vzrástla aj spotreba elektrickej energie. Tá dosiahla hodnotu 20,161 TWh, čo je 3,6 % viac ako v porovnateľnom období roku 2023. Vyplýva to z údajov Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS).



Výroba elektriny bola vyššia ako vlani v prvých štyroch mesiacoch roka a v septembri. Spotreba elektriny bola medziročne vyššia počas všetkých mesiacov okrem marca a mája.



Oproti roku 2022 sa výroba elektriny na Slovensku zvýšila ešte výraznejšie, a to o 12,8 %, čo je okrem iného aj dôsledok spustenia tretieho bloku elektrárne v Mochovciach v roku 2023. Spotreba elektriny, naopak, ešte stále nedosiahla hodnotu z roku 2022, keď bola ešte v prevádzke hlinikáreň Slovalco v Žiari nad Hronom. Do vtedajšej spotreby 21,421 TWh chýbalo za prvé tri štvrťroky ešte takmer 6 %.



Prebytok výroby nad spotrebou sa prejavil vo zvýšenom vývoze elektriny. Slovensko vyviezlo prevažne do Maďarska, a tiež na Ukrajinu, 12,187 TWh, z toho z vlastných prebytkov 2,294 TWh. Zvyšných 9,893 TWh je transfer elektriny najmä z Česka a Poľska.