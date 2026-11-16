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Spotreba energie v nemeckom priemysle sa v minulom roku znížila o 2,9%
Prevažná časť spotrebovanej energie, konkrétne 88,8 %, bola využitá na výrobu elektriny a tepla.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 16. novembra (TASR) - Spotreba energie v nemeckom priemysle vlani klesla o 2,9 %, uviedol v pondelok štatistický úrad krajiny. Tento pokles nastal po raste spotreby energie o 1,9 % v roku 2024, ktorý nasledoval po prudkých zníženiach v rokoch 2022 a 2023. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Prevažná časť spotrebovanej energie, konkrétne 88,8 %, bola využitá na výrobu elektriny a tepla. Zvyšných 11,2 % bolo použitých na neenergetické účely, napríklad ako vstupy na výrobu plastov, hnojív a iných chemických produktov. Chemický priemysel zostal najväčším priemyselným spotrebiteľom energie, pričom jeho podiel na celkovej spotrebe bol 28,6 %.
Najpoužívanejším zdrojom energie v priemysle zostal zemný plyn (29,2 %). Nasledovala elektrická energia (21,2 %) a ropné produkty (17,2 %). Spotreba uhlia klesla o 12,4 %, čím sa jeho podiel na celkovej spotrebe energie v priemysle znížil na 13,1 %. Obnoviteľné palivá a teplo z okolitého prostredia dosiahli po výraznom raste rekordný podiel 5,3 %, čo však aj tak znamená, že v celkovom energetickom mixe priemyslu naďalej zohrávajú len okrajovú úlohu.
Prevažná časť spotrebovanej energie, konkrétne 88,8 %, bola využitá na výrobu elektriny a tepla. Zvyšných 11,2 % bolo použitých na neenergetické účely, napríklad ako vstupy na výrobu plastov, hnojív a iných chemických produktov. Chemický priemysel zostal najväčším priemyselným spotrebiteľom energie, pričom jeho podiel na celkovej spotrebe bol 28,6 %.
Najpoužívanejším zdrojom energie v priemysle zostal zemný plyn (29,2 %). Nasledovala elektrická energia (21,2 %) a ropné produkty (17,2 %). Spotreba uhlia klesla o 12,4 %, čím sa jeho podiel na celkovej spotrebe energie v priemysle znížil na 13,1 %. Obnoviteľné palivá a teplo z okolitého prostredia dosiahli po výraznom raste rekordný podiel 5,3 %, čo však aj tak znamená, že v celkovom energetickom mixe priemyslu naďalej zohrávajú len okrajovú úlohu.