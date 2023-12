Spotreba energie v Nemecku bude v roku 2023 najnižšia od zjednotenia

Berlín 20. decembra (TASR) - Spotreba energie v Nemecku v roku 2023 klesá a podľa prognóz by mala byť najnižšia od znovuzjednotenia krajiny v roku 1990. Uviedla to v stredu pracovná skupina skupina expertov vo svojej najnovšej predpovedi. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Nemeckí experti očakávajú pokles spotreby energie v tomto roku o 7,9 % na 10.791 petajoulov, čo je ekvivalent 2988 terawatthodín. To znamená, že spotreba tzv. primárnych energií v Nemecku bude o viac ako štvrtinu nižšia ako vrchol z roku 1990.



Podľa spolkovej sieťovej agentúry v Nemecku sa v roku 2022 spotrebovalo 484 terawatthodín elektriny a 847 terawatthodín zemného plynu. Jedna terawatthodina je 1 miliarda kilowatthodín.



Hlavným dôvodom zníženia spotreby energie v tomto roku je podľa správy expertov pokles výkonu ekonomiky. "Zníženie výroby zaznamenali najmä energeticky náročné odvetvia, čo malo citeľný vplyv na spotrebu energie," uvádza sa v správe, podľa ktorej výrazný vplyv na znižovanie spotreby energií mali ich vytrvalo vysoké ceny.



"Hoci dovozné ceny najdôležitejších energií v priebehu roka výrazne klesli, stále sú výrazne vyššie ako v roku 2021," píše sa v správe.



Jediný faktor zvyšujúci spotrebu energie v roku 2023 bol demografický vývoj. "Príliv 1,35 milióna ľudí zvýšil celkovú populáciu na takmer 85,5 milióna ľudí," uvádza sa v správe.



Minerálny olej má naďalej najväčší podiel na energetickom mixe, a to vo výške 35,9 % v porovnaní s 35 % v predchádzajúcom roku. Nasleduje zemný plyn s podielom 24,5 %, čo je viac ako 23,6 % v predchádzajúcom roku. Obnoviteľné energie predstihli v roku 2023 uhlie s podielom 19,6 %, čo je takmer o dva body viac ako 17,7 % v roku 2022. Uhlie malo podiel 17,2 % (19,6 % v roku 2022). Jadrová energia tvorila len 0,7 % energetického mixu v dôsledku jej vyradenia na jar. Zvyšných 2,1 % zahŕňa dovoz elektriny, ktorý v roku 2023 prevýši vývoz.