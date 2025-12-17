Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Spotreba energie v Nemecku v tomto roku mierne klesla

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

V dôsledku zmeny energetického mixu v Nemecku klesli emisie oxidu uhličitého o viac ako 6 miliónov ton. V porovnaní s minulým rokom to predstavuje pokles o viac ako jedno percento.

Autor TASR
Berlín 17. decembra (TASR) - Spotreba energie v Nemecku sa v tomto roku mierne znížila. Vyplýva to z odhadu nemeckej Pracovnej skupiny pre energetické bilancie (AGEB). Odhad naznačuje, že celková spotreba energie v krajine v roku 2025 oproti vlaňajšku klesne približne o 0,1 percenta. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Na spotrebu v priebehu roka pôsobila kombinácia faktorov, ktoré ju zvyšovali aj znižovali, uviedli experti AGEB. Nahor spotrebu posúvalo chladnejšie počasie vo februári, marci a októbri, ktoré zvýšilo dopyt po vykurovaní. Opačne však pôsobilo napríklad oslabenie chemického priemyslu, ktoré zmenšilo dopyt po ropných produktoch.

Podiel obnoviteľných zdrojov a zemného plynu na spotrebe energie v Nemecku v tomto roku stúpol. Podiel plynu sa zväčšil na 26,9 percenta z úrovne 26 percent v minulom roku. Podiel obnoviteľných zdrojov energie stúpol na 20,6 percenta z 19,8 percenta. Ropa pokrývala 35,7 percenta spotreby energie v Nemecku, pričom vlani uspokojovala 36,5 percenta dopytu. Podiel lignitu na celkovej nemeckej spotrebe klesol na 7,2 percenta a podiel čierneho uhlia na 7,1 percenta. Zvyšok pokryl dovoz elektriny a produkcia elektriny spaľovaním odpadu.

