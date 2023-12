Spotreba jabĺk vlani vzrástla, každý Slovák zjedol priemerne 13 kg

Bratislava 24. decembra (TASR) - Spotreba jabĺk vlani rástla, každý Slovák ich zjedol v priemere viac ako 13 kilogramov (kg). Spotreba jabĺk na obyvateľa za rok 2022 vzrástla medziročne o takmer 13 % a vyššia bola aj produkcia. Stúpli tiež ceny jabĺk, v novembri 2023 medziročne asi o desatinu. Najvýznamnejším odberateľom slovenských jabĺk sú Česi, ku ktorým sa každoročne zo SR vyvezú takmer dve tretiny slovenskej produkcie. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR v súvislosti s tým, že krájanie jablka patrí k obľúbeným tradíciám slovenských Vianoc.



Štatistici spresnili, že celková spotreba jabĺk na obyvateľa za rok 2022 vzrástla v priemere o 12,7 %. Kým v roku 2021 každý Slovák priemerne zjedol takmer 12 kg jabĺk, v roku 2022 to bolo 13,3 kg. Najvyššia spotreba za posledných päť rokov bola v prvom covidovom roku 2020, keď sa spotrebovalo o jeden kilogram viac, a to 14,3 kg.



Každý obyvateľ na Slovensku podľa ŠÚ SR skonzumoval v roku 2022 celkovo 28 kg ovocia dopestovaného v slovenských zemepisných šírkach, z toho spotreba jabĺk dlhodobo tvorí takmer polovicu. Jablká sú najpopulárnejším ovocím na Slovensku, tvorili viac ako 80 % z dopestovaného slovenského ovocia. Slovenskí ovocinári v sadoch dopestovali vlani spolu 31.000 ton jabĺk na 1540 hektároch (ha).



Medziročne bol rast produkcie vyšší o 5 % napriek klesajúcej ploche jablkových sadov. Počas posledných piatich rokov sa ich plocha znížila o 600 ha. Ku koncu roka 2022 bolo celkovo v skladoch uskladnených 7659 ton jabĺk. Slováci si najviac pochutnávali na odrodách Gala a Golden Delicious, ktoré tvorili až dve tretiny z celkového uskladneného množstva.



Slováci za jeden kg jabĺk v novembri tohto roka zaplatili v obchodoch v priemere 1,38 eura. V medziročnom porovnaní to bolo o 10,5 % viac. Za posledných päť rokov (porovnanie s novembrom 2018) však ich cena vzrástla o viac ako tretinu.



Vývoz bol podľa štatistikov v roku 2022 nižší ako ich dovoz o 24.400 ton. Z vlastnej produkcie sa zo Slovenska vyviezlo 11.900 ton jabĺk, čo predstavovalo hodnotu 8,5 milióna eur. Najväčší objem jabĺk, takmer 63 % celkového vývozu, smeroval do Česka, nasledovalo Taliansko, Rakúsko, Maďarsko a Belgicko.



Súčasne sa na Slovensko doviezlo spolu 36.400 ton jabĺk v hodnote 22,2 milióna eur. Najväčšie množstvo dovezených jabĺk sa vypestovalo v Poľsku, predstavovali viac ako štvrtinu (28,6 %) všetkých dovezených jabĺk do SR. V slovenských obchodoch tvorili významné množstvo aj maďarské, české, talianske a rakúske jablká.