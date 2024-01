Spotreba palív v Indii vzrástla na 7-mesačné maximum

Naí Dillí 8. januára (TASR) - Dopyt po pohonných látkach v Indii rastie a v decembri dosiahol najvyššiu úroveň za posledných sedem mesiacov. Uviedla to agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje indického ministerstva ropného priemyslu.



Spotreba pohonných látok v piatej najväčšej ekonomike sveta, ktorá signalizuje budúci dopyt po rope, dosiahla v decembri 20,5 milióna ton. To je o 6,2 % viac než v novembri a o 2,6 % viac než v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. Zároveň to predstavuje najvyššiu spotrebu palív od mája.



Predaj nafty využívanej vo veľkej miere v poľnohospodárstve sa zvýšil medzimesačne o 0,9 %, na druhej strane, predaj benzínu klesol o 4,5 %. Výrazný rast však zaznamenal predaj skvapalneného ropného plynu (LPG), keďže stále viac indických domácností prechádza z palivového dreva na čistejší plyn. Spotreba tejto tejto komodity vzrástla o 5,6 %. Zvýšil sa aj predaj vykurovacieho oleja.