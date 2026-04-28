< sekcia Ekonomika
Spotreba piva v Česku klesla v minulom roku na historické minimum
Slunečko vidí tri hlavné dôvody zmeny správania spotrebiteľov.
Autor TASR
Praha 28. apríla (TASR) - Česi skonzumovali minulý rok najmenej piva v histórii. Celkovo to bolo 121 litrov na osobu. Každý dospelý Čech tak vypil o osem pív menej než v roku 2024. České pivovary uvarili vlani necelých 20 miliónov hektolitrov piva, oproti predchádzajúcemu roku o takmer 900.000 menej a oproti roku 2019 dokonca o 1,6 milióna hektolitrov menej. Informoval o tom server novinky.cz.
„Ľudia stále viac konzumujú pivo mimo krčiem a reštaurácií. Vlani sa v podnikoch vypilo iba o čosi viac než štvrtina z celkovej domácej spotreby,“ povedal výkonný riaditeľ Českého zväzu pivovarov a sladovní Tadeáš Slunečko. Za ostatných 15 rokov sa tak dramaticky roztvorili nožnice medzi množstvom piva vypitého v krčmách a doma. „Ešte v roku 2011 bol tento pomer takmer vyrovnaný,“ dodal.
Slunečko vidí tri hlavné dôvody zmeny správania spotrebiteľov. „Ľudia viac dbajú na životný štýl. Menia sa preferencie a ľudia dávajú prednosť kvalite nad kvantitou. Mení sa aj miesto konzumácie,“ povedal.
Dlhodobo však podľa neho rastie kategória nealkoholického piva, ktorá minulý rok vzrástla približne o 4 % na 1,7 milióna hektolitrov. Starší dávajú podľa Slunečka prednosť neochutenému nealkoholickému pivu, mladší spotrebitelia zasa ochuteným variantom. „V porovnaní s predcovidovým rokom sa tak vlani v Česku aj zahraničí vypilo o 320 miliónov pollitrov českého piva menej,“ dodal Slunečko.
