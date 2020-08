Spotreba piva vlani stúpla, v tomto roku ju určite ovplyvní pandémia

Bratislava 6. augusta (TASR) - Spotreba piva na Slovensku vlani stúpla, v roku 2020 ju však ovplyvní pandémia nového koronavírusu. Uviedla to Jana Shepperd, prezidentka Slovenského združenia výrobcov piva a sladu (SZVPS) pri príležitosti Medzinárodného dňa piva, ktorý pripadá na prvý augustový piatok.



"Pred niekoľkými rokmi sa zastavil pokles spotreby piva a odvtedy postupne každoročne rastie. Predbežné údaje Štatistického úradu SR dokonca hovoria, že v roku 2019 spotreba piva poskočila na 77,9 litra na obyvateľa, čo znamená medziročný nárast o 7 %. Avšak obdobie pandemických obmedzení, počas ktorého bola väčšina gastro prevádzok zatvorená viac ako dva mesiace, spolu s neskorým nástupom letnej sezóny, s nižším medziročným počtom slnečných dní, sa určite negatívne odrazia v tohoročnej spotrebe a výrobe," priblížila vývoj na trhu piva na Slovensku Shepperd.



Obdobie pandémie však podľa nej ovplyvnilo to, kde si Slováci vychutnávajú pivo. "Dramaticky klesla spotreba piva v gastro sektore (on trade), ktorá sa len čiastočne presunula do maloobchodu (off trade)," spresnila.



"Po opätovnom otvorení prevádzok sa podľa nášho posledného prieskumu len 60 % ľudí vrátilo k svojim zvykom pred karanténou a opäť chodia na pivo von. Asi 30 % respondentov pije teraz pivo častejšie doma, lebo je to pre nich pohodlnejšie. Návrat zákazníkov späť do svojich obľúbených pivární, kaviarní či reštaurácií považujeme za nesmierne dôležitý pre oživenie sektora gastro služieb, ich dodávateľov a celej ekonomiky," dodala Shepperd.



Slovenské združenie výrobcov piva a sladu je dobrovoľnou profesijnou stavovskou organizáciou, ktorá združuje právnické osoby podnikajúce vo výrobe sladu a piva. Okrem pivovarov a sladovní združuje aj servisné a obchodné organizácie, ktoré spolupracujú s výrobcami piva. Úzko spolupracuje so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, výskumnými ústavmi, vysokými školami a ďalšími odbornými profesijnými združeniami a zväzmi, najmä v oblasti potravinárstva a poľnohospodárstva. Od roku 2008 je riadnym členom európskeho pivovarníckeho združenia The Brewers of Europe.