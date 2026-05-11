Spotreba plynu počas zimy stúpla, distribútori problémy nemali
Spotreba plynu medziročne vzrástla o dve percentá a distribučná sieť zvládla aj výrazné januárové mrazy bez obmedzení dodávok.
Autor TASR
Bratislava 11. mája (TASR) - Vykurovacia sezóna 2025/2026 potvrdila stabilitu a spoľahlivosť zemného plynu na Slovensku. Spotreba plynu medziročne vzrástla o dve percentá a distribučná sieť zvládla aj výrazné januárové mrazy bez obmedzení dodávok. V pondelok o tom informoval Slovenský plynárenský a naftový zväz.
„Opierame sa o robustné zásobníky plynu, kvalitnú infraštruktúru a diverzifikované zdroje. Aj vďaka tomu zostáva zemný plyn stabilnou, flexibilnou a cenovo dostupnou energiou s nízkoemisným profilom,“ uviedol prezident Slovenského plynárenského a naftového zväzu Rastislav Ňukovič.
Spoločnosť SPP - distribúcia od októbra 2025 do marca 2026 distribuovala domácnostiam, firmám a verejným inštitúciám celkovo 3,23 miliardy kubických metrov zemného plynu, čo predstavuje viac ako 35 terawatthodín energie. Najväčšiu časť dodávok zabezpečili podzemné zásobníky plynu, ktoré pokryli 59 % spotreby. Zvyšných 40 % tvorili cezhraničné dodávky.
Najnáročnejším obdobím sezóny bol január, keď priemerné teploty klesli pod 0 stupňov Celzia. Distribútori v tomto mesiaci zaznamenali najvyššiu spotrebu plynu za posledných päť rokov. Mesačná distribúcia dosiahla viac ako 722 miliónov kubických metrov a denná spotreba sa približovala k hranici 27 miliónov kubických metrov. „Zemný plyn v takýchto podmienkach potvrdzuje svoju výhodu, dokáže rýchlo a flexibilne reagovať na zvýšený dopyt, vďaka čomu sme aj počas silných mrazov zabezpečili plynulé dodávky energie pre všetkých odberateľov,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti SPP - distribúcia Miroslava Schneider.
Najväčší podiel na spotrebe mali veľkoodberatelia vrátane priemyslu a teplární, ktorí tvorili 48 % odberu. Domácnosti predstavovali tretinu celkovej spotreby.
