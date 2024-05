Spotreba plynu v apríli už tretí mesiac po sebe medziročne klesla

Bratislava 25. mája (TASR) - Spotreba zemného plynu na Slovensku v apríli medziročne klesla o 16,4 %, keď všetci odberatelia spolu spotrebovali v prepočte 3384 gigawatthodín (GWh) plynu. Okrem januára v tomto roku spotreba plynu klesla vo všetkých ostatných mesiacoch. Nižšiu spotrebu mali v apríli všetci odberatelia okrem veľkých podnikov. Vyplýva to z údajov zverejnených spoločnosťou SPP - distribúcia (SPP - D).



Najväčšiu úsporu vykázali podľa SPP - D domácnosti, ktoré medziročne znížili spotrebu zemného plynu o 38 % na 797 GWh. Malí odberatelia spotrebovali 258 GWh a medziročne tak znížili spotrebu takmer o 34 %. Štvrtinovú medziročnú úsporu vykázali aj strední odberatelia so spotrebou 195 GWh. Veľkoodberatelia, do ktorých patrí aj prevažná časť veľkých firiem, naopak, zvýšili v apríli odber približne o dve percentá na 2134 GWh.



Celková ročná spotreba zemného plynu na Slovensku sa pohybuje približne na úrovni od 45 do 50 terawatthodín. Najvyšší odber je práve počas vykurovacieho obdobia od decembra do marca.