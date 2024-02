Spotreba plynu v ČR bola vlani najnižšia od roku 1992

Praha 26. februára (TASR) - V Česku sa vlani spotrebovalo najmenej zemného plynu od roku 1992. Celková spotreba za rok 2023 dosiahla 6,76 miliardy metrov kubických, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 10,4 % menej. V pondelok to uviedol český Energetický regulačný úrad (ERÚ). Dôvodom podľa neho bolo šetrenie ľudí z dôvodu energetickej krízy a tiež teplejšie počasie, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"V poslednom vlaňajšom štvrťroku bola spotreba plynu vôbec najnižšia za celé desaťročie. Celoročná spotreba potom klesla na hodnotu, ktorá je najnižšia za dobu dlhšiu než tri dekády," povedal predseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček. V dobe na počiatku 90. rokov pritom v ČR dochádzalo ešte len k rozšíreniu plynofikačnej siete a plynárenská sústava prechádzala zo svietiplynu na zemný plyn, pripomenul ERÚ.



Úrad zdôraznil, že hoci za medziročným znížením spotreby plynu je aj teplejšie počasie, odber plynu klesol aj po prepočte na podmienky dlhodobého teplotného normálu, a to o 8,1 %. K poklesu došlo vo všetkých mesiacoch minulého roka, a to naprieč všetkými kategóriami odberateľov. Najviac ušetrili domácnosti (11,6 %).



"Predovšetkým vďaka úsporným opatreniam na strane zákazníkov spotreba plynu klesá sústavne už od tretieho štvrťroku 2021, teda od chvíle, keď sa začala prejavovať energetická kríza," dodal Trávníček.



V roku 2023 pritiekla do ČR väčšina plynu (92 %) cez hranice s Nemeckom. Zvyšných osem percent dodávok smerovalo zo Slovenska. ERÚ dodal, že tieto dodávky sa koncentrovali predovšetkým do posledného štvrťroku, keď už mala ČR naplnené svoje zásobníky.