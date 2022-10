Spotreba plynu v Nemecku je príliš vysoká, varuje regulačný úrad

Düsseldorf 6. októbra (TASR) - Spotreba plynu v Nemecku je príliš vysoká. Výzvy na jej obmedzenie vzhľadom na nedostatok dodávok počas zimy tak, ako sa zdá, neboli vypočuté. Vyhlásil to vo štvrtok šéf Spolkového úradu pre reguláciu sieťových odvetví (BNetzA) Klaus Müller. TASR správu prevzala z DPA.



Spotreba plynu v najväčšej európskej ekonomike minulý týždeň vzrástla napriek tomu, že sa snaží šetriť ním pred zimou.



Podľa údajov BNetzA v období od 26. septembra do 3. októbra spotrebovali domácnosti a malé podniky v Nemecku v priemere 618 gigawatthodín energie, čo predstavuje 10 % nárast oproti priemernej spotrebe v tom istom čase v rokoch 2018 až 2021.



Aj v priemysle stúpla spotreba v sledovanom období, a to o zhruba 2 % na 1370 gigawatthodín.



Müller upozornil, že ak domácnosti, podniky a priemysel nenájdu spôsob, ako znížiť spotrebu o približne 20 %, dôjde počas zimy k núdzovej situácii v súvislosti s plynom.



"Situácia môže byť veľmi vážna, ak sa naša spotreba plynu výrazne nezníži," varoval.



Na domácnosti a malé podniky pripadá v Nemecku asi 40 % spotreby plynu, zvyšok zaberá priemysel.