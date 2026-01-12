< sekcia Ekonomika
Spotreba plynu v Nemecku v roku 2025 vzrástla o 2,2 %
Autor TASR
Bonn 12. januára (TASR) - Nemecko spotrebovalo v minulom roku o 2,2 % viac zemného plynu ako v roku 2024. Celková spotreba dosiahla 864 terawatthodín, oznámila v pondelok Spolková sieťová agentúra na základe svojich predbežných údajov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Na domácnosti a malé podniky pripadlo 40 % spotreby, zatiaľ čo priemyselní odberatelia zodpovedali za 60 %. V porovnaní s priemerom za roky 2018 až 2021 bola celková spotreba plynu takmer o 13,5 % nižšia. Dovoz v roku 2025 predstavoval 1031 terawatthodín. Väčšina suroviny prišla plynovodmi z Nórska (44 %), Holandska (24 %) a Belgicka (21 %). Prostredníctvom nemeckých terminálov pre skvapalnený zemný plyn (LNG) krajina získala 106 terawatthodín plynu, čo predstavuje 10,3 % celkového dovozu. V samotnom Nemecku sa v roku 2025 vyrobilo približne 34 terawatthodín zemného plynu. To zodpovedá približne 4 percentám spotreby.
Približne jednu pätinu z celkového objemu dovozu Nemecko vyviezlo. Hlavnými odberateľmi boli Rakúsko (46 %), Česká republika (26 %) a Švajčiarsko (13 %).
