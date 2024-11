Spotreba plynu v posledných mesiacoch medziročne výrazne vzrástla

Bratislava 12. novembra (TASR) - Spotreba zemného plynu sa na Slovensku v posledných mesiacoch oproti minulému roku výrazne zvýšila. Zatiaľ čo do júla odberatelia každý mesiac okrem januára spotrebovali medziročne menej plynu, od augusta sa situácia otočila. Za posledné tri mesiace vzrástla spotreba plynu na 8,482 terawatthodiny (TWh), čo je o 30,5 % viac ako v porovnateľnom období minulého roka. Vyplýva to z aktuálnych dát SSP-distribúcia (SPP-D).



Najväčší medziročný nárast eviduje SPP-D septembri, keď spotreba vzrástla o 46,2 % na 2,161 TWh. V auguste bola medziročne spotreba plynu o 27,4 % vyššia a v októbri o 23,6 %. Zatiaľ čo v auguste potiahli spotrebu plynu iba veľkoodberatelia, v septembri a októbri sa medziročne spotreba plynu zvýšila aj u stredných odberateľov, malých odberateľov a domácností.



Od januára do júla spotreba plynu klesla o takmer 5 % na 26,277 TWh. Spolu za prvých 10 mesiacov tohto roka sa tak spotreba plynu na Slovensku zvýšila o 1,8 % na 34,759 TWh.