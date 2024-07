Spotreba plynu v prvom polroku medziročne klesla o 5,3 %

Bratislava 16. júla (TASR) - Spotreba zemného plynu v 1. polroku sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka znížila o 5,3 % na 24,23 terawatthodín (TWh). Vyplýva to z údajov spoločnosti SPP-Distribúcia. Najvýraznejšiu úsporu, až 14 %, dosiahli domácnosti, veľkoodberatelia, naopak, spotrebu plynu medziročne zvýšili o 2,3 %. Práve veľkoodberatelia so spotrebou 13,45 TWh a domácnosti s odberom 6,95 TWh boli v 1. polroku najväčšími spotrebiteľmi zemného plynu na Slovensku.



Spotreba zemného plynu bola medziročne nižšia vo všetkých mesiacoch 1. polroka okrem januára. V prvom mesiaci odberatelia spotrebovali 6,98 TWh plynu, čo bolo o pätinu viac ako v januári 2023. Podľa SPP-D však bol január napriek vyššej spotrebe štandardný "v rámci tolerančného pásma". V ďalších mesiacoch sa na zníženom odbere podľa plynárov podpísalo teplé počasie a nižšia spotreba veľkých odberateľov.



Spotreba plynu v posledných rokoch postupne klesala. Zatiaľ čo v minulom roku za prvých šesť mesiacov plynári evidujú odber vo výške 25,58 TWh, v porovnateľnom období roku 2022 to bolo 28,17 TWh a v roku 2021 až 33,05 TWh. Za celý minulý rok Slovensko spotrebovalo spolu 45,54 TWh zemného plynu. Aktuálne má Slovensko naplnené zásobníky plynu na 82 %, keď v nich obchodníci skladujú cez 30 TWh plynu.