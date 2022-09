Spotreba plynu v Španielsku v auguste prudko vzrástla

Madrid 12. septembra (TASR) - Španielsko zaznamenalo minulý mesiac prudké zvýšenie spotreby plynu na produkciu elektrickej energie, za výrazným rastom je však dopyt susedných krajín. Uviedlo to v pondelok španielske ministerstvo energetiky a životného prostredia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Štáty Európskej únie sa dohodli na obmedzení spotreby plynu, aby mohli zvýšiť zásoby na kritické zimné mesiace. Rusko totiž po uvalení sankcií zo strany západných krajín začalo obmedzovať dodávky plynu do Európy, ktorá tak musí dopĺňať zásobníky z iných zdrojov.



Španielske ministerstvo energetiky uviedlo, že elektrárne v krajine spálili pri výrobe elektrickej energie o 71 % viac plynu, než predstavuje priemer za posledných päť rokov. Väčšina z tohto objemu by sa však nemala rátať do spotreby samotného Španielska, keďže výslednú elektrickú energiu Španielsko vyviezlo do Francúzska a Portugalska.



"Export elektriny s cieľom zabezpečiť dostatok energie v susedných krajinách je znakom solidarity, najmä v prípade Francúzska, ktoré tradične elektrinu vyvážalo, v tomto roku však musí obrovské objemy doviezť," uviedlo ministerstvo. Francúzsko muselo pre údržbu a kontroly odstaviť tento rok viac než polovicu jadrových reaktorov. To prudko znížilo produkciu elektriny v krajine a prinútilo ju k dovozu zo zahraničia.



Španielsko sa na produkcii elektriny vo Francúzsku podieľalo v auguste 4,5 % a v prípade Portugalska pokrylo jeho dopyt až z 25 %, uviedlo španielske ministerstvo energetiky. Produkciu elektriny v Portugalsku toto leto výrazne ovplyvnilo dlhotrvajúce sucho.



Samotné Španielsko však šetrí. Bez započítania plynu na výrobu vyvážanej elektriny do Francúzska a Portugalska bola spotreba zemného plynu v Španielsku v auguste v porovnaní s päťročným priemerom o 14 % nižšia. Spotrebu plynu znížili domácnosti aj menšie podniky.