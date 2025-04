Spotreba plynu v SR v prvom štvrťroku medziročne vzrástla o desatinu

Bratislava 10. apríla (TASR) - Celková spotreba zemného plynu na Slovensku vzrástla v 1. štvrťroku medziročne o 10,1 % na 18,176 terawatthodiny (TWh). Minuloročné dáta prekonali odberatelia najmä vo februári a marci, v januári mali vyššiu spotrebu oproti minulému roku iba veľkoodberatelia. Vyplýva to z údajov zverejnených spoločnosťou SPP - distribúcia.



Najvyšší rast, a to o viac ako 20 % zaznamenali plynári u maloodberateľov, ktorí spotrebovali v prepočte 2,273 TWh plynu. Domácnosti zvýšili kvartálnu spotrebu o 10,6 % na 6,260 TWh a strední odberatelia o 12,6 % na 1,268 TWh. Najmenší nárast spotreby plynu, o 6,9 %, mali veľkoodberatelia so spotrebou 8,375 TWh.



Spotreba plynu za prvé tri mesiace bola v porovnaní s rovnakým obdobím najvyššia z posledných troch rokov. Oproti roku 2022 ale spotreba plynu zaostala o 5,3 % a oproti roku 2021 až o 15,8 %. Celková spotreba zemného plynu na Slovensku za rok 2024 prekročila 47 TWh.