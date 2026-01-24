< sekcia Ekonomika
Spotreba plynu vlani vzrástla takmer o 4 %
Domácnosti spotrebovali 13,80 TWh plynu oproti 12,85 TWh v roku 2024, čo je nárast o 7,3 %.
Autor TASR
Bratislava 24. januára (TASR) - Slovensko vlani spotrebovalo 49,097 terawatthodiny zemného plynu (asi 4,563 miliardy metrov kubických), čo je medziročný nárast o 3,9 %. Na raste spotreby sa podpísali najmä domácnosti a maloodberatelia, ktorí využívajú plyn najmä na kúrenie. Veľké podniky spotrebu medziročne takmer nezmenili. Vyplýva to z údajov zverejnených spoločnosťou SPP - distribúcia.
Domácnosti spotrebovali 13,80 TWh plynu oproti 12,85 TWh v roku 2024, čo je nárast o 7,3 %. Maloodberatelia, medzi ktorých patria drobné firmy, živnostníci či inštitúcie, zvýšili spotrebu zemného plynu o 13,4 % na 4,91 TWh. Podobné zvýšenie spotreby ako domácnosti, a to o 7,8 %, mali strední odberatelia. Tieto inštitúcie a firmy vlani odobrali 3,13 TWh plynu.
Veľkým podnikom, ktoré využívajú zemný plyn v technologickom procese alebo napríklad aj ako základnú surovinu pre výrobu, sa spotreba medziročne zvýšila iba o necelých 0,3 % na 27,24 TWh. Pokiaľ sa neuvažuje o výraznejších úsporných opatreniach vo firmách, znamená to stagnáciu ich výroby a celková zvýšená spotreba plynu tak ide na vrub chladnejšieho počasia.
