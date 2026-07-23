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Spotreba plynu vzrástla o 4,4 %, potiahli ju veľké podniky
Medziročne výrazne vyššiu celkovú spotrebu, o viac ako 13 %, zaevidovali plynári v januári tohto roka, pričom rast odberu zaznamenali u všetkých typov odberateľov.
Autor TASR
Bratislava 20. júna (TASR) - Celková spotreba zemného plynu na Slovensku v prvom polroku medziročne vzrástla o 4,4 na 27,099 terawatthodiny (TWh). Najvýraznejšie, o 7,5 % na 14,442 TWh, sa zvýšila spotreba veľkých odberateľov. O 1,5 % na 2,868 TWh vzrástla spotreba malých odberateľov. Stredným odberateľom a domácnostiam spotreba plynu takmer stagnovala, keď jej rast neprekročil jedno percento. Vyplýva to z údajov spoločnosti SPP - distribúcia.
Spotreba plynu tak bola za prvých šesť mesiacov najvyššia za posledné štyri roky. V roku 2023 a 2025 neprekročila 26 TWh, a v roku 2024 bola ešte o viac ako jednu TWh nižšia. Naposledy sa na Slovensku za prvý polrok spotrebovalo viac plynu v roku 2022. Vtedy evidovala SPP-D odber 28,173 TWh.
Medziročne výrazne vyššiu celkovú spotrebu, o viac ako 13 %, zaevidovali plynári v januári tohto roka, pričom rast odberu zaznamenali u všetkých typov odberateľov. Vo februári a v marci sa, naopak, celková spotreba zemného plynu na Slovensku mierne znížila a v ďalších mesiacoch opäť vzrástla nad minuloročné hodnoty. Celkovo sa na Slovensku ročne spotrebuje okolo 50 TWh zemného plynu, čo je približne 4,7 miliardy kubických metrov.
Spotreba plynu tak bola za prvých šesť mesiacov najvyššia za posledné štyri roky. V roku 2023 a 2025 neprekročila 26 TWh, a v roku 2024 bola ešte o viac ako jednu TWh nižšia. Naposledy sa na Slovensku za prvý polrok spotrebovalo viac plynu v roku 2022. Vtedy evidovala SPP-D odber 28,173 TWh.
Medziročne výrazne vyššiu celkovú spotrebu, o viac ako 13 %, zaevidovali plynári v januári tohto roka, pričom rast odberu zaznamenali u všetkých typov odberateľov. Vo februári a v marci sa, naopak, celková spotreba zemného plynu na Slovensku mierne znížila a v ďalších mesiacoch opäť vzrástla nad minuloročné hodnoty. Celkovo sa na Slovensku ročne spotrebuje okolo 50 TWh zemného plynu, čo je približne 4,7 miliardy kubických metrov.