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Spotreba plynu vzrástla o 4,4 %, potiahli ju veľké podniky

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta

Medziročne výrazne vyššiu celkovú spotrebu, o viac ako 13 %, zaevidovali plynári v januári tohto roka, pričom rast odberu zaznamenali u všetkých typov odberateľov.

Autor TASR
Bratislava 20. júna (TASR) - Celková spotreba zemného plynu na Slovensku v prvom polroku medziročne vzrástla o 4,4 na 27,099 terawatthodiny (TWh). Najvýraznejšie, o 7,5 % na 14,442 TWh, sa zvýšila spotreba veľkých odberateľov. O 1,5 % na 2,868 TWh vzrástla spotreba malých odberateľov. Stredným odberateľom a domácnostiam spotreba plynu takmer stagnovala, keď jej rast neprekročil jedno percento. Vyplýva to z údajov spoločnosti SPP - distribúcia.

Spotreba plynu tak bola za prvých šesť mesiacov najvyššia za posledné štyri roky. V roku 2023 a 2025 neprekročila 26 TWh, a v roku 2024 bola ešte o viac ako jednu TWh nižšia. Naposledy sa na Slovensku za prvý polrok spotrebovalo viac plynu v roku 2022. Vtedy evidovala SPP-D odber 28,173 TWh.

Medziročne výrazne vyššiu celkovú spotrebu, o viac ako 13 %, zaevidovali plynári v januári tohto roka, pričom rast odberu zaznamenali u všetkých typov odberateľov. Vo februári a v marci sa, naopak, celková spotreba zemného plynu na Slovensku mierne znížila a v ďalších mesiacoch opäť vzrástla nad minuloročné hodnoty. Celkovo sa na Slovensku ročne spotrebuje okolo 50 TWh zemného plynu, čo je približne 4,7 miliardy kubických metrov.
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