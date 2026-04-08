< sekcia Ekonomika
Spotreba polystyrénu na Slovensku vzrástla,dôležitý bol v stavebníctve
Najväčší podiel spotreby EPS dlhodobo smeruje do stavebníctva. V roku 2025 to bolo 21.862 ton, zvyšok tvorili najmä výrobky pre obalový priemysel.
Autor TASR
Bratislava 8. apríla (TASR) - Spotreba expandovaného polystyrénu (EPS) na Slovensku vlani vzrástla. Dosiahla 27.372 ton, čo predstavuje medziročný nárast približne o 4 %. Potvrdzuje sa tak pokračujúci význam zatepľovania ako opatrenia na znižovanie energetickej náročnosti budov. V stredu o tom informovalo Združenie EPS SR.
Najväčší podiel spotreby EPS dlhodobo smeruje do stavebníctva. V roku 2025 to bolo 21.862 ton, zvyšok tvorili najmä výrobky pre obalový priemysel. Podľa Združenia EPS SR aktuálne dáta potvrdzujú, že materiál zostáva kľúčový najmä pri obnove budov.
Zatepľovanie budov podľa združenia patrí medzi najefektívnejšie spôsoby úspor energií, čo potvrdzujú aj štátne dotačné programy. V rámci schémy Obnov dom si až 85 % majiteľov rodinných domov zvolilo práve zateplenie. „Keď sa ľudia rozhodujú, do čoho investovať pri obnove, najčastejšie si vyberajú zateplenie, pretože prináša najviditeľnejší efekt na účtoch za energie,“ zdôraznil výkonný riaditeľ Združenia EPS SR Juraj Urban. Priemerná úspora primárnej energie po realizácii týchto opatrení dosahuje podľa dostupných údajov približne 58 %. „Štátne dotácie v tomto smere pomáhajú odblokovať investície, ktoré by mnohé domácnosti inak odkladali,“ doplnil Urban.
Vývoj spotreby EPS v posledných rokoch kopíruje situáciu v ekonomike. Po výraznom prepade v roku 2023, keď spotreba klesla o približne 22 % na 23.775 ton, prišlo postupné oživenie. V roku 2024 sa spotreba zvýšila na 26.282 ton a vlani trend rastu pokračoval.
Združenie očakáva, že dopyt po izolačných materiáloch zostane v najbližšom období stabilný. Krátkodobo ho môžu ovplyvniť výkyvy cien surovín v dôsledku geopolitickej situácie, najmä na Blízkom východe, či sezónne zvýšený záujem na začiatku stavebnej sezóny. Odborníci však nepredpokladajú dlhodobé narušenie trhu ani nedostatok materiálu.
Najväčší podiel spotreby EPS dlhodobo smeruje do stavebníctva. V roku 2025 to bolo 21.862 ton, zvyšok tvorili najmä výrobky pre obalový priemysel. Podľa Združenia EPS SR aktuálne dáta potvrdzujú, že materiál zostáva kľúčový najmä pri obnove budov.
Zatepľovanie budov podľa združenia patrí medzi najefektívnejšie spôsoby úspor energií, čo potvrdzujú aj štátne dotačné programy. V rámci schémy Obnov dom si až 85 % majiteľov rodinných domov zvolilo práve zateplenie. „Keď sa ľudia rozhodujú, do čoho investovať pri obnove, najčastejšie si vyberajú zateplenie, pretože prináša najviditeľnejší efekt na účtoch za energie,“ zdôraznil výkonný riaditeľ Združenia EPS SR Juraj Urban. Priemerná úspora primárnej energie po realizácii týchto opatrení dosahuje podľa dostupných údajov približne 58 %. „Štátne dotácie v tomto smere pomáhajú odblokovať investície, ktoré by mnohé domácnosti inak odkladali,“ doplnil Urban.
Vývoj spotreby EPS v posledných rokoch kopíruje situáciu v ekonomike. Po výraznom prepade v roku 2023, keď spotreba klesla o približne 22 % na 23.775 ton, prišlo postupné oživenie. V roku 2024 sa spotreba zvýšila na 26.282 ton a vlani trend rastu pokračoval.
Združenie očakáva, že dopyt po izolačných materiáloch zostane v najbližšom období stabilný. Krátkodobo ho môžu ovplyvniť výkyvy cien surovín v dôsledku geopolitickej situácie, najmä na Blízkom východe, či sezónne zvýšený záujem na začiatku stavebnej sezóny. Odborníci však nepredpokladajú dlhodobé narušenie trhu ani nedostatok materiálu.