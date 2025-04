Spotreba slepačích vajec na Slovensku už tretí rok po sebe klesá

Bratislava 17. apríla (TASR) - Spotreba slepačích vajec, tradičného symbolu veľkonočných sviatkov, na Slovensku už tretí rok po sebe klesá. Priemerný obyvateľ ich ročne skonzumuje viac ako 200, domáca produkcia za týmto dopytom výrazne zaostáva. Vlani zniesli sliepky na slovenských farmách len 123 kusov vajec na obyvateľa. Najproduktívnejší bol Nitriansky kraj, kde jedna nosnica zniesla v priemere až 365 vajec na obyvateľa. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Na Slovensku sa v roku 2023 spotrebovalo viac ako 1,1 miliardy kusov vajec. To zodpovedá v priemere 205 kusom na jednu osobu za rok alebo štyrom vajciam týždenne. Ide o celkovú spotrebu, ktorá zahŕňa vajcia uvarené na tvrdo, praženicu alebo pridaných do cesta na koláče či spracované v rôznych potravinách. Slovenskí farmári ich za toto obdobie vyprodukovali len 711,2 milióna kusov. Sebestačnosť tak bola na úrovni približne 64 %. A to sa ešte podľa najaktuálnejších zverejnených dát produkcia slepačích vajec v roku 2024 medziročne znížila o 6,4 %.



Slovenskí farmári vyprodukovali v roku 2024 takmer 666 miliónov kusov vajec. Najviac, až tretina celkovej produkcie, pochádzala z hydinární na území Nitrianskeho kraja, nasledoval Banskobystrický a Žilinský kraj. Tieto údaje nezahŕňajú domácnosti, ktoré sliepky chovajú pre vlastnú spotrebu.



Slovenskí farmári vlani chovali 2,22 milióna sliepok, aj ich počet výrazne klesá. Medziročne ich bolo menej o viac ako 20 % a v porovnaní s rokom 2020 sa ich počet znížil až o takmer 32 %. Viac ako sliepok sa na Slovensku chovala hydina na mäso, kurčiat bolo vlani na farmách až 3,5-násobne viac.



Na pultoch slovenských obchodov bolo možné vo februári 2025 kúpiť desať kusov slepačích vajec veľkosti M za 2,55 eura, rok predtým sa predávali o 17 % lacnejšie. Zdražovanie prichádza po minuloročnom poklese cien, aktuálne sa tak ceny vajec opäť priblížili k úrovniam z roku 2023. Aj slovenskí poľnohospodári predávali vo februári 2025 drahšie. Výrobné ceny vajec veľkosti M stúpli v druhom mesiaci tohto roka medziročne o takmer 13 %.