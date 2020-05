Spotreba teplej vody v marci a apríli pre koronavírus vzrástla o 8 %

Bratislava 11. mája (TASR) – Obmedzenie pohybu, práca z domu a vyššie hygienické štandardy sa v marci a apríli prejavili počas krízy spôsobenej novým koronavírusom na zvýšení spotreby teplej vody o osem percent. Z celoročného pohľadu by to však nemalo mať zásadný vplyv na náklady domácností, uviedol v pondelok Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT).



Dôvodov zvýšenej spotreby teplej vody mohlo byť podľa SZVT viac, obmedzenia zavedené proti šíreniu ochorenia COVID-19 však mohli spôsobiť sekundárny efekt, ktorý sa odrazil na spotrebe teplej vody v domácnostiach. Pohyb osôb sa počas marca a apríla zásadne znížil a práve zdržiavanie sa viacerých členov rodiny v domácnostiach pre uzatvorené školy, škôlky či pre obmedzenia prevádzok malo podľa teplárov vplyv aj na zvýšenie spotreby teplej vody. SZVT odhaduje, že ďalším z dôvodov zvýšenia spotreby mohli byť aj veľkonočné sviatky. Tie tento rok strávili Slováci doma.



Napriek tomu, že v marci a apríli vzrástla spotreba teplej vody, z pohľadu celého roka to podľa teplárov nebude mať významný dosah na celkové náklady. "Okrem toho počas týchto mesiacov bolo mimoriadne teplé počasie a v bytoch sa menej kúrilo, a tak sa odberatelia nemusia obávať zvýšených nákladov," uviedol zväz.