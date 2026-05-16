Spotreba vína vo svete klesla vlani na takmer 70-ročné minimum
Z pohľadu tržieb klesol export o 6,7 % na 33,8 miliardy eur, uviedla OIV.
Paríž 16. mája (TASR) - Americké dovozné clá negatívne zasiahli vlani do obchodu s vínom, čo sa odrazilo na poklese exportu na najnižšiu úroveň za takmer dve desaťročia. Navyše, spotreba vína klesla na takmer 70-ročné minimum, čo je dôsledok ekonomických tlakov a meniacich sa chutí spotrebiteľov. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na údaje Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno (OIV).
Globálny export vína dosiahol vlani 94,8 milióna hektolitrov. Oproti roku 2024 to predstavuje pokles o 4,7 % a zároveň najnižší objem exportu od roku 2009. Z pohľadu tržieb klesol export o 6,7 % na 33,8 miliardy eur, uviedla OIV.
Pokles zaznamenala aj celosvetová spotreba vína. Znížila sa o 2,7 % na 208 miliónov hektolitrov, čo je najnižšia spotreba vína vo svete od roku 1957. Už v roku 2024 vykázali export aj spotreba dlhoročné minimá, keď vývoz klesol na najnižšiu úroveň od roku 2010 a spotreba od roku 1961.
„Údaje za rok 2025 ukazujú dôsledky dovozných ciel v USA, ale aj dlhodobejšie zmeny v oblasti klímy a spotreby, na ktoré sa vinársky sektor snaží adaptovať,“ reagoval na najnovšie údaje za minulý rok generálny riaditeľ OIV John Barker. Dodal, že organizácia zatiaľ nemá jasné dôkazy o vplyve vojny na Blízkom východe na vinársky sektor, určité následky však predpokladá, keďže konflikt negatívne vplýva na dodávky aj náladu spotrebiteľov.
Vzhľadom na tento vývoj sa vinársky sektor usiluje adaptovať na nové podmienky a pozornosť vo väčšej miere presúva na vinársku turistiku a udržateľnosť. Zároveň sa snaží prichádzať na trh s produktmi s nižším obsahom alkoholu.
Produkcia vína sa vlani zvýšila, avšak iba mierne, pričom zaostala za očakávaniami. Dosiahla 227 miliónov hektolitrov, iba o 0,6 % viac než v roku 2024, čo bol pritom najslabší rok z pohľadu produkcie od roku 1961. Navyše, OIV koncom minulého roka predpokladala, že produkcia vína dosiahne 232 miliónov hektolitrov. Okrem nepriaznivého počasia objem produkcie ovplyvnila aj likvidácia viníc vo viacerých krajinách, medzi nimi vo Francúzsku, ktoré tak reagovali na klesajúci dopyt.
