Spotreba zemného plynu v SR medziročne v 3. štvrťroku výrazne vzrástla

Bratislava 17. októbra (TASR) - Spotreba zemného plynu v 3. štvrťroku vzrástla medziročne takmer o štvrtinu a postupne sa vracia na hodnoty pred pandémiou. Domácnosti, inštitúcie a firmy odobrali od júla do septembra tohto roku spolu 6,66 terawatthodiny (TWh) plynu, z čoho mali najvyšší podiel na úrovni 5,56 TWh veľkoodberatelia. Vyplýva to z aktuálnych údajov zverejnených spoločnosťou SPP-distribúcia.



Spotreba plynu medziročne narástla o 23 % a oproti roku 2022 o 12,8 %. V porovnaní s rokom 2021, keď spotrebitelia odobrali 7,96 TWh, bola však stále spotreba plynu na Slovensku o 16,7 % nižšia. Vyššiu spotrebu, a to medziročne takmer o polovicu, zaznamenala SPP-D najmä v auguste, v septembri vzrástla spotreba plynu o 27 %, v júli bola oproti minulému roku takmer rovnaká.



Napriek zvýšenému odberu sa darilo zvyšovať zásoby plynu v slovenských zásobníkoch. Tie sú v súčasnosti naplnené na 96,16 %, čo je v prepočte 35,56 TWh plynu. Priemerne sú v štátoch EÚ zásobníky naplnené na 95,01 %.