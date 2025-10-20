< sekcia Ekonomika
Spotreba zemného plynu na Slovensku mierne klesla na 6,6 TWh
Autor TASR
Bratislava 20. októbra (TASR) - Slovenské firmy, inštitúcie a domácnosti v 3. štvrťroku spotrebovali 6,649 terawatthodiny (TWh) zemného plynu, čo je oproti rovnakému obdobiu minulého roka pokles o 0,3 %. Spolu za prvých deväť mesiacov tohto roka však bola spotreba plynu medziročne o takmer 5,5 % vyššia. Vyplýva to z dát spoločnosti SPP-distribúcia.
Najväčšia časť celkovej spotreby, spolu 5,498 TWh, pripadla už tradične na veľkoodberateľov. Domácnosti, ktoré využívajú zemný plyn predovšetkým na vykurovanie odobrali v 3. štvrťroku 0,64 TWh, malí odberatelia 0,222 TWh a strední odberatelia 0,299 TWh zemného plynu. Pokles spotreby ide na vrub výlučne veľkých podnikov, u ktorých poklesol medziročne odber o približne 1,2 %. Ostatní odberatelia mali medziročne mierne vyššiu spotrebu plynu.
Iné je ale porovnanie za prvých deväť mesiacov tohto roka. Celková spotreba plynu za toto obdobie vzrástla o 5,49 % na 32,602 TWh. Veľkoodberatelia spotrebovali 18,921 TWh plynu, čo je medziročný prepad o približne 0,5 %, no domácnosti medziročne zvýšili spotrebu o necelých 14 % na 8,593 TWh.
Ešte vyšší nárast, a to až o 20 % na 3,045 TWh, zaznamenali plynári u maloodberateľov a o 12,5 % viac plynu spotrebovali aj strední odberatelia. Tieto rozdiely vznikli najmä teplejším počasím na jar minulého roka a nižšou spotrebou veľkých odbytových miest. Slovensko v roku 2024 celkovo spotrebovalo približne 47 TWh zemného plynu.
