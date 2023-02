Spotreba zemného plynu v EÚ klesá

Luxemburg 21. februára (TASR) - Spotreba zemného plynu v Európskej únii (EÚ) klesla v období od začiatku augusta 2022 do konca januára 2023 o 19,3 % v porovnaní s priemernou spotrebou plynu za rovnaké mesiace v predchádzajúcich rokoch od roku 2017. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré v utorok zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat.



Rada EÚ schválila v auguste minulého roka nariadenie o koordinovanom úsilí členov bloku znížiť spotrebu plynu v období od 1. augusta 2022 do 31. marca 2023 aspoň o 15 % v porovnaní s priemernou spotrebou za päť rokov.



V období medzi augustom 2022 a januárom 2023 zaznamenalo spomedzi krajín EÚ najmenší pokles spotreby zemného plynu Írsko (-0,3 %), zatiaľ čo Španielsko (-13,7 %) a Slovinsko (-14,2 %) dosiahli síce citeľný pokles, ale zaostali za cieľom na úrovni 15 %. V iných členských štátoch EÚ znižovanie spotreby prekročilo cieľ, v niektorých veľmi výrazne (nad 40 %). A v dvoch, na Malte a na Slovensku, sa spotreba naopak zvýšila.



Najviac klesla v sledovanom období spotreba plynu vo Fínsku (-57,3 %), Litve (-47,9 %) a Švédsku (-40,2 %).



Pri pohľade na mesačné údaje od januára 2022 do januára 2023 bola spotreba trvalo pod priemerom za roky 2017 - 2022.



Od januára do júla 2022 sa spotreba zemného plynu v EÚ pohybovala od 1938 petajoulov (PJ) v januári do 785 PJ v júli, čo naznačuje celkový mesačný pokles, a to ešte predtým, ako Rada EÚ stanovila cieľ znížiť plyn o 15 %. Najväčšie mesačné poklesy však boli zaznamenané v 2. polroku 2022 počnúc augustom, so znížením spotreby o -14 %, nasledovalo -14,3 % v septembri, -24,7 % v októbri a -25 % v novembri.



V decembri 2022 dosiahla spotreba plynu v EÚ 1575 PJ, čo naznačuje menší pokles (-12,6 %) ako v predchádzajúcich mesiacoch, no potom v januári 2023 opäť výraznejšie klesla (-22,1 %).