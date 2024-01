Spotreba zemného plynu v Nemecku v roku 2023 klesla o 5 %

Berlín 4. januára (TASR) - Spotreba zemného plynu v uplynulom roku 2023 klesla medziročne o 5 % na niečo vyše 810 terawatthodín. Uviedla to vo štvrtok Spolková sieťová agentúra. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Podľa predbežných údajov agentúry, domácnosti a komerční zákazníci sa podieľali približne 41 % na spotrebe plynu, zatiaľ čo zvyšných 59 % pripadlo na priemysel.



V porovnaní s priemernou spotrebou za roky 2018 až 2021 bola spotreba v roku 2023 o 17,5 % nižšia.



Predbežné údaje ďalej ukázali, že Nemecko v roku 2023 doviezlo 968 terawatthodín zemného plynu. To bolo takmer o 33 % menej ako rok predtým, keď ešte odoberalo zemný plyn z Ruska.



Kedysi dôležitý dovoz ruského plynu bol zastavený po uvalení sankcií proti Moskve za inváziu na Ukrajinu vo februári 2022.



Najväčší podiel na dovoze zemného plynu v roku 2023 malo Nórsko, a to 43 %. Nasledovali Holandsko s 26 % a Belgicko s 23 %. Takmer 70 terawatthodín zemného plynu dorazilo cez tri nové terminály na skvapalnený zemný plyn (LNG) na nemeckom pobreží. Jeho podiel na celkovom dovoze však zatiaľ predstavoval len 7 % .



Vývoz plynu do susedných krajín klesol takmer o 63 % na 187 terawatthodín. Najväčší podiel bol exportovaný do Českej republiky.



Spolková sieťová agentúra zároveň uviedla, že veľkoobchodné ceny plynu v roku 2023 v porovnaní s predchádzajúcim rokom výrazne klesli. Priemerná cena za dodaný plyn bola 41 eur za megawatthodinu v roku 2023, zatiaľ čo v roku 2022 to bolo 127 eur. Aktuálne sa pohybuje okolo 30 eur za megawatthodinu. Zásobníky plynu v Nemecku sú v súčasnosti naplnené na 91 %.