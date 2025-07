Spotreba zemného plynu v SR v 1. polroku vzrástla medziročne o 7 %

Bratislava 16. júla (TASR) – Za prvých šesť mesiacov tohto roka sa na Slovensku zvýšila celková spotreba plynu na 25,93 terawatthodiny (TWh). Oproti rovnakému obdobiu roka 2024 je to nárast o sedem percent alebo o 1,71 TWh. Vyplýva to z údajov spoločnosti SPP – distribúcia.



Najvyšší medziročný nárast spotreby, o viac ako 22 %, evidovali plynári v kategórii maloodberateľov, cez 14 % vyššiu spotrebu zemného plynu mali strední odberatelia, ale aj domácnosti, ktoré odobrali 7,96 TWh plynu. Výrazne vyššiu spotrebu zaznamenali plynári najmä vo februári, medziročne domácnosti spotrebovali viac plynu aj v marci, apríli a v máji. Veľkoodberatelia spotrebovali približne rovnaké množstvo zemného plynu ako vlani, a to 13,42 TWh.



Spotreba plynu bola v 1. polroku vyššia aj oproti rovnakému obdobiu roka 2023. Vtedy dosiahla 25,58 TWh, čo bolo o 1,4 % menej ako v tomto roku.



Celková spotreba zemného plynu na Slovensku sa pohybuje od 45 do 50 TWh ročne. V slovenských podzemných zásobníkoch bolo k 14. júlu uskladnených 18,66 TWh zemného plynu, čo je približne 53 % ich kapacity. Okrem štátneho SPP v týchto zásobníkoch ale skladujú plyn aj ďalší obchodníci vrátane zahraničných.